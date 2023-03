Anuel demandó a la madre de uno de sus hijos. Esta es la razón

Mientras Anuel AA promociona su sencillo con Maluma titulado Diablo, Qué chimba, el ex de Karol G y Yailin ‘la más viral’, se habría tomado un tiempo para ir a los tribunales de Puerto Rico y presentar una demanda en contra de Astrid Cuevas, la madre de su primogénito, Pablo.

No es la primera vez que Astrid y Anuel se enfrentarían legalmente, pues a inicios del año pasado la mujer tildó al puertorriqueño de ser un “padre ausente” en la crianza de su hijo, luego de que el mismo rapero pidiera la custodia compartida del menor. Ahora, sería él quien estaría juzgando la crianza de su ex, pues no le habría gustado una publicación donde aparece su hijo mayor.

¿Qué pasó con el hijo de Anuel AA?

Según medios internacionales, el artista de 30 años se habría disgustado luego de que su expareja publicara un viejo de Pablo con unas pestañas postizas. Aunque se cree que la intención de la mujer fue solo una broma, y hasta elogió las capacidades de su hijo para “la actuación”, Anuel lo habría interpretado de otra manera y decidió irse a tribunales.

Varios medios aseguran que el ex de Karol G se presentó en un tribunal de su país natal para radicar una moción en contra de Astrid Cuevas por el uso de la imagen del menor en redes sociales. Esto habría desatado opiniones encontradas entre los internautas, la mayoría desaprueba la reacción del cantante pues, de todas las veces que su hijo ha aparecido públicamente, esta es la primera vez que él protesta, tal vez por el tipo de video.