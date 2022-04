Así celebraron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque el cumpleaños de su hijo Matías.

Tras haberle celebrado una fiesta anticipada de cumpleaños el pasado fin de semana a su hijo Matías, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque eligieron su día real de nacimiento, el 6 de abril, para dedicarle bonitas palabras a su primogénito; de esta manera festejaron un día tan especial por medio de sus redes sociales, con hermosas líneas y fotografías, pero separados.

CONMOVEDOR TESTIMONIO DE MAMÁ

Carolina Cruz rindió homenaje al nacimiento de Matías Palomeque Cruz por medio de una sentida publicación la cual acompañó de imágenes de sus primeros días. En el post recordó los difíciles momentos que vivió hace 5 años al haber dado a luz a su hijo prematuro. “Hace exactamente 5 años, el 6 de abril de 2017 llegaste a este mundo, nuestro regalo de Dios. Amo esta foto porque fue la primera vez que te vi, naciste de 36 semanas, rompí fuente a las 3:30 am y como tus pulmones no estaban fuertes te sacaron corriendo a UCI, no pude verte, ni abrazarte, tampoco besarte. Unas horas después, llegue a la UCI a verte y así me recibiste, como en una cámara de bronceo, con una actitud única jajajajaja en ese momento entendí lo que serías y en lo que te convertirías”, inició la presentadora agregando una amorosa descripción de la personalidad y cualidades de su hijo. “Eres El Niño más amoroso, especial, empático, inteligente, eres de otro mundo. Cuando le pedí a Dios un hombre, un buen hombre en mi vida me premio con dos, tú y tú Hermano. Gracias por enseñarme a ser mejor cada día, Gracias por mostrarme la gratitud infinita, Gracias por ser mi mejor maestro, Gracias por elegirme. Te amooo”, y finalizó agradeciendo el día en que se convirtió en mamá. “Vida de mi vida. Que Dios te siga llenando de vida y salud amor mío, este día será siempre el más especial”.

EL MENSAJE DE PAPÁ PARA MATÍAS

Por su parte, el padre de Matías, el actor Lincoln Palomeque, dedicó un párrafo a su hijo en el que revela sus sentimientos y la complicidad que tienen con el niño. “Gracias a Dios por un año más de tu vida, que sean muchos a tu lado, abrázame siempre así y no me sueltes nunca, te amo hasta el infinito y más allá de la galaxia sideral”, finalizando el mensaje con el significado del nombre del niño “Matías… regalo de Dios”, acompañado de un emoji de corazón.

ASÍ FUE LA FIESTA ANTICIPADA DEL CUMPLEAÑOS DE MATÍAS

El pasado fin de semana, unos días antes del natalicio de Matías Palomeque Cruz, sus padres, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque le organizaron una gran fiesta de cumpleaños a su hijo mayor. En esta celebración, que tuvo como temática central el mundo de los dinosaurios inspirado en la película Jurassic Park, la pareja se vio compartiendo fraternalmente luego de haber anunciado su separación días antes. A la fiesta asistieron famosas amigas de Carolina Cruz con sus hijos, como las presentadoras de Día a Día Carolina Soto y Catalina Gómez. Todos fueron testigos del momento en que la familia en pleno, con Matías en brazos de Carolina y Salvador en brazos de Lincoln, cantan el ‘Cumpleaños feliz’ a su primer hijo, en un ambiente de amor y tranquilidad, cumpliendo así con la promesa que ambos se hicieron al terminar su matrimonio, tener una buena relación de amigos y padres en pro del bienestar de sus hijos.

