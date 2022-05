Así festejó Evaluna, esposa de Camilo, su primer Día de la Madre con Índigo

Evaluna, Camilo y toda la familia Montaner y Echeverry están gozando la llegada de Índigo a sus vidas. Hace un mes se confirmó que la hija del intérprete de Me va a extrañar había dado a luz a su primogénita, fruto de su amor con el colombiano Camilo.

Por ahora, no se ha conocido el rostro de la pequeña, pero los nuevos papás ya han comenzado a reaparecer en redes y a mostrar algunos detalles de Índigo. Los fanáticos de los artistas están a la expectativa por conocer si se parece a Camilo o a Evaluna.

Evaluna celebró su primer Día de la Madre

Ayer se celebró el Día de la Madre. Muchos famosos publicaron en sus redes sociales cómo pasaron ese día tan especial junto a sus hijos y esposos. Evaluna, por ejemplo, aunque había estado ausente de sus redes, decidió reaparecer para mostrar cómo festejó la dicha de ser mamá junto a Índigo, su primogénita.

A través de un clip muy corto, la actriz y cantante mostró la forma en la que estaba celebrando. “Mi primer día de la madre. Decidí maquillarme jeje”, escribió mientras mostraba el resultado final de su maquillaje. Allí se observa, además, luciendo una camisa blanca, con algunos collares de color dorado y su cabello recogido con una coleta.

Evaluna se convirtió en mamá por primera vez el pasado 6 de abril. El parto fue natural, bajo el agua y con la asistencia de una partera. Foto: Instagram

Según ha dicho Ricardo Montaner, la llegada de Índigo cambió por completo sus vidas y en este momento se encuentran disfrutando una de las mejores etapas como familia. De hecho, días antes de nacer, todos pausaron sus compromisos laborales por dedicarse a estar con Evaluna hasta el momento en que diera a luz, demostrando que son una de las familias más unidas y admiradas del mundo del espectáculo.

Camilo posteó en su cuenta de Instagram un video de Evaluna cuando era pequeña. Allí escribió: “Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES @evaluna “Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos. Aprendo de ti a diario. Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”.

Camilo y Evaluna, su vida hecha canciones

Como ha sido costumbre en los artistas, cada vez que ocurre acontecimiento especial en sus vidas lo celebran con una nueva canción. Por ejemplo, cuando se enteraron que Evaluna estaba embarazada lanzaron el tema Índigo, canción que lleva el nombre de su primogénita. Ahora que nació y mientras disfrutan de su etapa como padres dieron adelantos de lo que, al parecer, será su nuevo lanzamiento titulado Pegao.