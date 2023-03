‘Buen día Colombia’, de RCN, despidió a uno de sus integrantes: “son ciclos”

El programa Buen día Colombia es presentado por Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi, Andrés López, Orlando Liñan y Mauricio Vélez, quienes, todos los días, alegran las mañanas de cientos de colombianos que sintonizan el canal RCN para pasar un rato ameno mientras realizan sus quehaceres.

¿Quién se fue de ‘Buen día Colombia’?

Con sus ocurrencias y carisma, los presentadores se han ganado el cariño de los televidentes. De igual manera, otras personas que forman parte del equipo de trabajo del programa, aunque no sean visiblemente conocidas, también han sido muy queridas y han marcado una huella importante para la realización del producto audiovisual.

En la emisión del pasado viernes 17 de marzo, los presentadores se mostraron nostálgicos al despedir a uno de sus compañeros. Se trata de Saúl Emir Triana Valencia, uno de los camarógrafos que, además de trabajar en el matutino, llevaba 53 años dedicado a su profesión.

La producción del programa le rindió un homenaje por su entrega, pasión, profesionalismo y amor a su trabajo. “Es tiempo de empezar un nuevo ciclo en mi vida. Esta producción es muy hermosa y lo mejor que me ha podido pasar en la vida es haber podido trabajar en lo que me gusta y que me paguen por hacer lo que hago”, afirmó el exintegrante de Buen día Colombia.

¿Por qué se fue el camarógrafo de ‘Buen día Colombia’?

El veterano camarógrafo explicó las razones de su salida, que, además, sembró la duda sobre si se retirará del medio de manera definitiva. “Con todo el amor del mundo, son ciclos en la vida y ya llega el momento de dedicarle tiempo también a la familia y un poquito de tiempo para mí también”.

Los presentadores se mostraron muy conmovidos con la despedida. Samir recibió una placa conmemorativa por haberle dedicado más de 40 años de su vida al canal RCN, donde cubrió entre 25 y 30 producciones que incluyeron novelas, dramatizados, eventos deportivos, políticos, entre otros.

¿Cómo es la relación de Ana Karina Soto con sus demás compañeros?

Por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la presentadora Ana Karina Soto respondió una de las inquietudes más constantes entre sus seguidores. “Bueno, arranquemos con esta porque me la hacen mucho y es: ¿Cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen día Colombia’? ¿Ustedes que creen? (Risas)”, dijo inicialmente. Luego, agregó: “Súper bien, gracias a Dios. No es un cliché decir que parecemos una familia. Yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años. Están ahí, para ayudarme, apoyarme, para estar pendientes, para regalarme un abrazo o un consejo. Hay días de días, no se los voy a negar, pero, la mayoría de los días es muy linda la relación y se siente como una familia, de verdad”.