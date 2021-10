Carla Giraldo reveló si la final de ‘MasterChef Celebrity’ ya está grabada

La actriz Carla Giraldo se convirtió en la primera finalista de MasterChef Celebrity, luego de ganar con un exquisito y perfecto croquemboouche en un reto de campo en el Parque Nacional del Café. Como el programa está a punto de terminarse, la participante quiso interactuar con sus casi 2 millones de seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram. Allí respondió varias preguntas que le hicieron los usuarios sobre su polémica participación en el reality.

Te puede interesar: ¿Ser insoportable?, Carla Giraldo confiesa cómo llegó a la final de ‘MasterChef’

Carla ha despertado todo tipo de emociones en los televidentes de MasterChef Celebrity, como se diría popularmente, ha sido de odios y amores. Sin embargo, y pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo del programa, la actriz se destacó por ser una de las mejores cocineras de esta temporada. Como ya se acerca la final, muchos internautas están a la expectativa de conocer quién es el ganador, incluso, ya se han hecho algunas especulaciones al respecto.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A continuación, algunas de las revelaciones que hizo Carla en sus redes sociales.

¿Te consideras buena perdedora?

“Hay mucha gente a la que le da rabia perder y a mí también, pues quien no quiere ganar, todos queremos ganar. Miren, tan fácil como Gregorio que habla del proceso, era el que menos quería salir, siempre quería estar ahí”.

¿La final también ya se grabó?

“Como así, todavía falta que clasifiquen los demás, no, qué se grabó, dónde se grabó, quién lo grabó, dónde está, muéstrenmelo, ya quiero verlo. No, no se ha grabado, ¿o sí?, no sé.

Te puede interesar: ‘MasterChef Celebrity’: Ya se sabría el ganador, cuánto se ganará y otros datos

¿Vas a compartir el premio con Viña o con las otras babys?

“No, yo no voy a compartir nada. Yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no, yo entré sola y me voy sola. Un premio no vale más que un amigo, así que mis amigos seguirán siendo mis amigos porque entre más amigos, más claridad. La plata si me la gano es mía”.