Carlos Giraldo: conoce a la hija, nietos y bisnieta del presentador de ‘La Red’

Carlos Giraldoes uno de los presentadores más comentados de la farándula nacional. Durante varios años ha sido presentador del programa La Red de Caracol Televisión, junto con sus colegas Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Mary Méndez.

El reconocido presentador es muy reservado con su vida privada, especialmente después de haber hablado de su condición sexual. Pocas veces, el experto en entretenimiento se refiere a su área sentimental.

Carlos Giraldo, padre a sus 14 años

Hace unos años, el nacido en Palmira, Valle, dialogó con ‘Suso, el paspi’ en The Suso’s Show. Allí habló de su historia de vida y reveló algunos detalles de su paternidad. “Somos una familia muy precoz. Yo fui padre adolescente, fui padre a los 14 años, no lo recomiendo, pero cuando pasa, toda la familia debe reunirse y tomar la responsabilidad. Mi hija fue madre a los 17, yo fui abuelo a los 31 años. Y la primera nieta fue madre a los 19, o sea que fui bisabuelo a los 50″, explicó.

Sobre cómo es su relación con la madre de su hija Olga Lucía, en una conversación con su amigo y colega Iván Lalinde, dijo: “Sabes que se perdió. Se perdió la relación, ella se fue a vivir a Venezuela. Prácticamente la relación se fue abriendo”.

En sus redes sociales, el exdirector del programa Sweet, el dulce sabor del chisme, ha compartido un par de fotografías junto con su familia, conformada por su hija Olga Lucía, sus tres nietos, Gabriela Amparo, Laura Sofía y Juan Sebastián, y su bisnieta, quien lleva por nombre Manuela. A manera de broma, Giraldo se comparó con ‘El cacique de La Junta’ : “a mí me quedó chiquito Diomedes”.

En redes sociales, los internautas han dejado algunos comentarios: “linda familia, toda una generación”, “Waoooooo generación tesa, ya bisabuelo y tan joven”, “es grandioso, de una personita agrandar toda una familia, dichoso y feliz Carlos Giraldo, Éxitos bendiciones, “qué rico verse tan joven y ser abuelo y bisabuelo. Es algo maravilloso, felicidades por tan preciosa familia”.

¿Quién es la pareja de Carlos Giraldo?

Su vida sentimental es uno de los temas más comentados por sus seguidores, quienes han estado al pendiente por conocer la identidad de su pareja. Hace unos meses, el presentador sorprendió con una confesión sobre su vida amorosa.

En diálogo con sus compañeros de La Kalle, reveló que estaba saliendo con un hombre casado. “Yo estoy igual, tranquila, yo tampoco puedo decir nombres. Sí, soy la otra, como se dice vulgarmente. Salgo con un hombre casado y con un hijo. Yo siempre he dicho que todo hombre debería tener esposa, moza y un man... yo soy el man”. Aseguró, aunque no dio más detalles al respecto, que su pareja no hace parte del mundo del espectáculo. “No tiene nada que ver con esta vaina. Ustedes saben que la gente que trabaja aquí está vaciada”.