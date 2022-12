Carlos Vargas: así serán las lujosas vacaciones del presentador de ‘La Red’

Carlos Vargas se ha convertido en uno de los presentadores más queridos del país. Junto a sus compañeros Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo, Frank Solano y Mary Méndez, presenta La Red, el programa de entretenimiento de Caracol TV, que es emitido todos los fines de semana.

El presentador de La Red reveló cuáles son sus planes para Navidad y Fin de Año. Al destino que escogió no irá solo. Foto: Arturo Rodriguez - Arturo Rodriguez

¿Para dónde va Carlos Vargas en vacaciones?

Por estos días, muchas personas se encuentran finalizando el trabajo del año para disponerse a tomar unos días de descanso. Tal es el caso del presentador de La Red, que contó, a través de sus redes sociales, cuáles son sus planes para terminar este año 2022.

Hace poco se reunieron los presentadores del programa para despedir el año. Según las imágenes que mostraron, estuvieron muy contentos. Aunque cada uno de ellos aprovechará para desconectarse un poco de la rutina, sin duda, las vacaciones de Carlos Vargas llamaron la atención de sus seguidores.

Según contó, entre sus planes está viajar junto con un amigo a Argentina, el país que recientemente ganó el Mundial de Qatar 2022. “Yo amo la Navidad y estoy muy feliz, porque me voy con un amigo el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, vamos a estar paseando por Argentina como yo me lo he soñado. Vamos a estar en Buenos Aires. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear. Van a ser 4 días, con una gran amiga, con Carolina Ramírez y su marido, que los amo con locura”, dijo.

También, aseguró que ese no es el único plan que tiene, sino que, por el contrario, enumeró los demás sitios que visitará y que lo tienen muy emocionado. “Después arrancamos para La Patagonia, vamos a ir a Perito Moreno, un viaje maravilloso, exquisito, a ver caer témpanos de hielo, porque es verano. Después vamos a Bariloche. Después vamos a ir a Cruce de los Lagos y después de ahí nos vamos las Cataratas de Iguazú y ahí se acaba el paseo, entones estoy que me meo”.

De igual manera, en su cuenta de Instagram, donde tiene 788 mil seguidores, reiteró que diciembre es uno de los meses que más le gusta y que más disfruta. “Lindo sol de diciembre, brillante y cambiante porque es el mes donde somos más amorosos, sensibles, para algunos irritable por los recuerdos, otros lloraremos a quienes ya no están y sentiremos cantidades de emociones pero, eso es lo que hay, en este caso se agradece que tenemos VIDA, porque del resto me encargo yo, así como ustedes de la suya, quedarse en el lamento es involucionar, es de orgullosos, es de no querer trascender, crecer y soltar para ser feliz. A GOZARNOS LA NAVIDAD”, escribió en una publicación donde muestra un atardecer.