Alejandra Azcárate: edad, pareja, su serie en Netflix y más de la comediante

Una de las periodistas más reconocidas del país es Alejandra Azcárate. Realizó su debut como presentadora en el 2002 en el canal CityTv. Allí hizo parte de la sección de entretenimiento y también fue reportera de City Noticias.

Te puede interesar: Sensillo con S: quién es, profesión real y más del influencer que arrasa en redes

Además de comediante, Alejandra Azcárate se ha destacado también como presentadora y actriz.

Al siguiente año, también exploró su faceta como locutora en el programa El mañanero de La Mega, pero la televisión la seguía seduciendo. Realizó la sección Descárate con la Azcárate en Noticias RCN. Más adelante, cubrió también importantes celebraciones del país como las Ferias de Cali y Manizales y el Carnaval de Barranquilla. La comedia siempre ha estado en su vida. En el 2005, Alejandra y la actriz Isabella Santodomingo presentaron Los caballeros las prefieren brutas. En Caracol Radio hizo para de El Gallo en Radioacktiva y de La cama, en Los 40 principales. Estuvo también en La hora del regreso, en W radio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La actuación es otra de las facetas que explorado Alejandra ha explorado. Su debut fue en la telenovela En los tacones de Eva. Allí le dio vida a Laura, una villana que no tenía claro qué hacer con su vida. Amor en custodia fue otra de las producciones que contó con su talento, cuando interpretó a Renata Shewin. También estuvo en El último matrimonio feliz, Aquí no hay quien viva, Las santísimas, Enfermeras, Diomedes, el cacique de la junta, Mujeres asesinas, entre otras. Fue jurado de Colombia tiene talento, investigadora de ¿Quién es la máscara?, y también estuvo en Comediantes de la noche del canal RCN.

Más noticias de Wikifamosos: Alina Lozano: edad, su hijo, parejas y su ‘relación’ con Jim Velásquez Pipe Bueno: edad, cuánto duró con Jessica Cediel, qué canción lo hizo famoso y más

¿Cuántos años tiene Alejandra Azcárate?

La periodista nació en Bogotá, el 3 de marzo de 1978. Actualmente tiene 44 años. Hace un tiempo, posteó en sus redes sociales: “¿Cuántos años tienes? La pregunta que todos hemos hecho y que a todos nos han formulado. La edad es ese concepto determinante y relativo que nos clasifica pero no nos define. Nada ni nadie puede detener el tiempo, pero solo uno decide la manera de disfrutarlo o desperdiciarlo. Poner límites, aprender a decir no, alejarnos de quienes nos hacen daño, despedirnos del dolor, rodearnos de amor en todas sus formas y darle valor a la vida, es la juventud”.

¿Quién es el esposo de Alejandra Azcárate?

Su nombre es Miguel Jaramillo, llevan juntos más de 15 años y se desempeña como publicista desde hace más de una década. La pareja ha preferido mantener su relación lejos de la opinión pública.

Te sugerimos leer: ¿Alejandra Azcárate se divorció de su esposo Miguel Jaramillo? Esto dijo ella

¿Por qué Alejandra Azcárate no quiere tener hijos?

La actriz ha sido clara en afirmar que en sus planes nunca ha estado convertirse en madre, pues, considera que le quitarían la libertad que siempre ha tenido. “Para mí un hijo no es la solución a no quedarse solo si uno llega a viejo, no es dejar una semilla en el mundo, es la decisión más radical de la vida, la responsabilidad más importante que tiene el ser humano. Así a mucha gente le suene egoísta y me juzgue por eso, no quiero sacrificar mi libertad, yo vivo feliz como soy, no me quiero anclar a nadie, no quiero lazos de ningún tipo, no me quiero pasar mi vida dándole ejemplo a un tercero ni angustiada por eso. Afortunadamente, di con un hombre que piensa igual que yo, entonces ha sido una decisión que hemos compartido desde siempre. Lo hablamos desde el minuto cero para que no hubiera confusión”.

¿Cuál es y de qué trata la serie de Alejandra Azcárate en Netflix?

Después de su participación en ¿Quién es la máscara?, Alejandra Azcárate celebró la llegada de un nuevo proyecto en su vida, el cual significa mucho para ella. Se trata de La Azcárate de frente, una serie de Netflix que combina el stand up comedy con el talk show, donde reflexiona sobre el amor, la edad y el sexo. “Esa idea me surgió una noche de desvelo y duré cuatro años pedaleando el proyecto, tocando puertas y recibiendo siempre un ‘no’ como respuesta. Quería estar en Netflix y no me paraban bolas, hasta que finalmente se dio y mire esta locura”, dijo en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí