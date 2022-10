Carlos Vives mostró su rutina previa a cantar en escenarios: velas, yoga y más

Carlos Alberto Vives Restrepo regresa a la capital colombiana después de dos años de no cantar en Bogotá. El cantautor rompió récord en el 2019, cuando se convirtió en el primer cantante en agotar cinco fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá. En este mismo lugar se presentará con su Cumbiana Tour, los próximos viernes y sábado 21 y 22 de octubre de este año.

Vives, que estará en el escenario después de su gira por Estados Unidos y Europa, fue noticia recientemente por contar algunas infidencias de sus ‘rituales’ antes de subirse a tarima.

Velas, yoga y más rituales de Carlos Vives para subirse a tarima

En una entrevista con el programa El Gordo y La Flaca, el colombiano aprovechó su concierto en Nueva Jersey para confesar lo feliz que está con su regreso a los escenarios después de pandemia. “Ahora que hemos vuelto a cantar, que hemos vuelto a los escenarios, y que volvemos a encontrarnos con la gente, me doy cuenta que hay cosas que han cambiado para bien. El reencuentro con la gente me hace ver que hay unas ganas de vivir de todos, del público, de la banda muy especial”, confesó.

El mismo programa reveló que antes de subir al escenario, el samario cumple con una rutina física estricta. “Mantengo mis ejercicios y uno de los que me gusta es correr, porque es de alguna manera una reunión con uno mismo, también practico boxeo, no peleo, solo practico”, contó, además de mostrar los tres cambios de vestuario que hace para su show y algunos detalles de su camerino. Bandejas de fruta, una nevera con jugos, agua, velas e inciensos no le pueden faltar. En el sitio también tiene una colchoneta especial, donde practica yoga y medita momentos antes de subirse a la tarima.