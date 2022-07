¿Carmen Villalobos le envió indirecta a su exesposo Sebastián Caicedo?

La noticia que ha sido tendencia durante las últimas semanas en el mundo de la farándula ha sido la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Los actores llevaban más de 13 años juntos, 10 de novios y 3 de casados, y prometían ser una de las parejas más sólidas del espectáculo. De hecho, a nivel internacional también se hablaba mucho de su bonita relación.

Te puede interesar: Influenciadora relacionada con Sebastián Caicedo le escribió a Carmen Villalobos

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo llevaban 13 años juntos. Foto: Instagram

Aunque se venía especulando desde hace varias semanas, solo hasta el pasado lunes la protagonista de Hasta que la plata nos separe hizo pública la noticia de su separación a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Por su parte, el actor no ha brindado ningún tipo de declaración. Lo único que escribió después de que Carmen publicara el video, fue: “vuela tan alto como puedas”.

Vea también: VIDEO: Carmen Villalobos confirmó su separación con Sebastián Caicedo. Esto dijo

Carmen Villalobos le habría lanzado indirecta a Sebastián Caicedo

Una vez se hizo pública la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, los seguidores de los dos actores han estado al pendiente de cada publicación que realizan en sus redes.

Carmen Villalobos se ha mostrado muy tranquila y enfocada en sus compromisos laborales. A través de sus historias de Instagram, la actriz ha mostrado que se encuentra en grabaciones de un nuevo proyecto. Mientras la maquillan y arreglan, la barranquillera disfruta cantando sus temas favoritos.

En un video reciente, se ve cantando “a todo pulmón” No me conoces de Marc Anthony. “Pero tú y yo lo sabemos que fuiste leña y yo fuego, y ahora resulta que no soy suficiente para ti”, dice una parte de la canción. Inmediatamente, los internautas relacionaron eso como una supuesta indirecta para su exesposo Sebastián.

Te puede interesar: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: la razón por la que no tuvieron hijos

En redes sociales, muchos internautas han reaccionado a la confirmación de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. La mayoría lamenta la noticia, pues su relación fue una de las más admiradas. “¿Carmen Villalobos se separó? Ya no creo en el amor”, “no puedo creerlo”, “ya no creeré en el amor”, “se veían tan lindos juntos”, “qué noticia tan triste”, “no lo quería creer”, “eran una pareja de admirar”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Dentro de lo que dijo Carmen cuando confirmó la noticia, les pidió a todos respetar la decisión que habían tomado, porque no ha sido nada fácil para ellos. “Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a los medios por estar presentes en cada momento de mi vida, pidiéndoles, por favor que puedan entender y darme el espacio en este nuevo capítulo de mi vida”.