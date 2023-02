Ella es la periodista que se va de ‘Noticias Caracol’ después de 10 años

Durante años, los periodistas y presentadores de Noticias Caracol se han ganado el corazón de cientos de televidentes que día a día encienden sus televisores en Caracol Televisión para enterarse de la mejor información de Colombia y el mundo.

Te puede interesar: Sebastián Caicedo: esto piensa de Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos

Noticias Caracol Foto: Instagram @navarretenana - Instagram @navarretenana

La sección de deportes del noticiero cuenta con un gran equipo de profesionales, entre ellos, Ana María Navarrete, quien llegó a esa casa informativa en el 2012.

Más noticias de presentadores de Caracol Televisión Se conoció qué le pasó a Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’ La presentadora de ‘Noticias Caracol’ había pedido oración por su salud, luego de aparecer hospitalizada. Se conoció qué le pasó a Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’ “Somos novios”: Érika Zapata se refirió a un colega de ‘Noticias Caracol’ La periodista de Noticias Caracol, que contó que nunca había tenido novio, “lanzó al agua” a uno de sus compañeros y dejó a muchos sorprendidos. Leer aquí: “Somos novios”: Érika Zapata se refirió a un colega de ‘Noticias Caracol’

Ana María Navarrete se va de ‘Noticias Caracol’

La caleña sorprendió hace unas horas a sus 73 mil seguidores en Instagram, al confirmar que ya no continuará trabajando en el noticiero de Caracol Televisión. A través de un video, se mostró muy agradecida por toda la experiencia que adquirió durante más de una década, cubriendo la fuente de deportes en Gol Caracol. “Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol. Ya han pasado varios días, entonces quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes, a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, dijo.

Con nostalgia, la periodista recordó cómo fueron sus inicios en Caracol: “se cierra esta historia, que si la miro en perspectiva fue una historia muy linda. Son más de 10 años, en 2012 llegó una jovencita con un sueño, que en realidad no sabía que tenía, pero que logró materializarlo en los pasillos de Caracol Televisión. Han pasado muchísimas cosas: copas del mundo, mundiales de atletismo, juegos olímpicos. Esta carrera me llevó a conocer lugares en los que nunca pensé estar y conocer a personas que me llevo muy dentro de mi corazón”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Para dónde se va Ana María Navarrete de ‘Noticias Caracol’?

Con un profundo agradecimiento por todos los logros obtenidos, está dispuesta a comenzar una nueva vida laboral en este año. “Gracias a todas las personas que hicieron parte de esta historia, gracias porque hoy soy quien soy gracias a todos estos años. Soy mejor persona, mejor mujer y mejor profesional”.

Por ahora, no ha confirmado cuáles son sus próximos proyectos, pero sí se mostró muy emocionada por todo lo que viene para este año. “En la temporada 2023 se vienen cosas maravillosas que pronto las estaré contando. Aún no sabemos cuál será mi nuevo club, si será aquí o en el exterior”.