Carolina Cruz respondió a críticas por su reacción a desmayo de mujer en Día a Día

Durante la reciente emisión del programa ‘Día a Día’, las presentadoras Carolina Cruz y Carolina Soto vivieron un angustiante momento con una de las invitadas al programa.

Se trata de María, una bailarina que acompañó al equipo de la obra del musical ‘El Principito’ y quien luego de la presentación, se desmayó en plena transmisión en vivo. Ante el preocupante momento, Carolina Soto y los compañeros de la mujer corrieron a auxiliarla e inmediatamente envió a un corte de comerciales.

Al regreso del corte comercial, Carolina Cruz aseguró que María se encontraba bien, luego de que varios televidentes e internautas manifestaran su preocupación a través de las redes sociales por la salud de la mujer.

“Tuvimos un inconveniente que nos dejó a todos como en shock. María tuvo un percance, pero afortunadamente está bien”, aseguró. Aquí el momento exacto del incidente.

Respuesta de Carolina Cruz ante las críticas

Ante la inesperada situación, internautas aplaudieron la rápida reacción de Carolina Soto al intentar ayudar a la mujer, sin embargo, no todos los comentarios fueron buenos. Por otro lado, seguidores criticaron la reacción de Carolina Cruz, quien se quedó sentada en el sofá, sin tener mayor reacción.

Ante las críticas, la caleña respondió con un contundente mensaje a través de sus InstaStories. “Menos mal no era mi mamá, ni mis hijos, porque yo mal, ni se desmayen y mueran al lado mío porque van en pérdidas. Además de quedar en shock, me dio una risa nerviosa, yo pensé que era parte del show que estaban presentando. La directora me tuvo que decir por el apuntador que no era parte del show para que yo reaccionara”, aseguró.

