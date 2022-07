Cazzu: quienes fueron sus novios antes de Christian Nodal

Cazzu siempre declaró que ha tenido pocos novios. Su amor fue CRO, músico argentino, a quien quiso mucho. Foto: Instagram

Cazzu, es la artista argentina que en estos días se convirtió en tendencia por su relación con Christian Nodal. La gaucha sorprendió a todo el mundo cuando apareció, en varias ocasiones, en compañía del cantante, que hasta febrero estuvo comprometido con Belinda. Fueron vistos, tomados de la mano en Guatemala y luego ella lo acompañó en varios de sus conciertos de la gira Forajido Tour, incluso estuvo en Montería, durante una de sus presentaciones, y el intérprete de Los besos que te dí la halagó con un ramo de rosas rojas.

¿Y quién es Cazzu?

Julieta Emilia Cazzuchelli, el nuevo interés amoroso de Christian Nodal, nació el 16 de diciembre de 1993 en Ledesma, municipio de la provincia de Jujuy, en Argentina. De niña era muy tímida y conoció la música desde su infancia, aunque cuando dio sus primeros pinitos en el arte no con las melodías que escuchaba en su casa, sino con la cumbia. En esos días se llamaba Juli K, nombre artístico que cambió por el de Cazzu, abreviatura de su apellido con la cual la conocían sus compañeros de estudio.

Cazzu, amante los tatuajes

La argentina, que mide 1 67 y pesa 57 kilos, tiene muchos tatuajes en su cuerpo, varios de ellos inspirados en sueños, como el de la serpiente. No tiene una fecha específica para determinar cuando empezó su pasión por las marcas en la piel, pero sí tiene claro que el primero fue el nombre de su hermana. ”No recuerdo el momento exacto en que comenzaron a gustarme, pero son una forma de expresión. No todos los que tengo significan algo, a veces me los hago porque me gusta la figura y nada más”, declaró en una entrevista para Univisión en 2019. Uno de sus tatuajes más destacados lo tiene en el abdomen: los ojos de un animé.

¿Antes de Nodal, fue Bad Bunny?

Cazzu no es muy dada a hablar de sus relaciones amorosas, e incluso, cuando le han preguntado acerca de su vida romántica ha guardado silencio. Uno de sus romances más sonados, aunque la artista siempre digo que no había más que una amistad, fue con Bad Bunny. El llamado ´Conejo malo´ y la argentina coincidieron en un concierto en el país natal de la intérprete de Gatita ganster. Fue en 2018, en el estudio de Luna Park, y la química entre los dos fue tan evidente, que los vieron besándose detrás del escenario. Parecía una relación ´casi oficial´, pues compartieron fotos en las redes sociales, pero Cazzu sorprendió diciendo, durante una entrevista para televisión, que lo suyo no era sino una gran amistad.

¿Quién ha sido el gran amor de Cazzu?

La cantante afirmó que ha sido de pocos amores y literalmente, dijo que únicamente había tenido un novio. Se trata de CRO, Tomás Manuel Campos, argentino y músico, como ella. Su relación ahora es de amigos, pues en un punto se dieron cuenta que debían hacer realidad sus metas, pero por separado. “Nosotros nos hemos encontrado con pasar demasiado tiempo lejos y hemos sentido en algún punto que era injusto ese sufrimiento donde uno está todo el tiempo lamentándose”, dijo Cazzu, quien contó que lo quiere mucho.

