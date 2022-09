Coldplay Colombia: Estas serán las canciones que tocarán en su concierto de Bogotá

Los seguidores del pop y rock alternativo llevan cinco años esperando para volver a ver a una de las bandas más importantes del mundo. La agrupación británica Coldplay regresará a Colombia los próximos 16 y 17 de septiembre en el Estadio El Campín para presentar su gira mundial, Music Of The Spheres, el mismo nombre que lleva su álbum más reciente, estrenado en octubre del año pasado.

En la tercera vez que Chris Martin , Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion llegan a la capital colombiana para interpretar sus éxitos. Durante los próximos tres meses, la banda seguirá recorriendo varios países de Latinoamérica, para luego ir a Europa y Norteamérica. En total, la banda tiene 73 conciertos confirmados para este año.

Las canciones que tocará Coldplay en sus conciertos en Colombia

Para alegría de sus fanáticos en Suramérica, en esta gira, los ingleses tendrán múltiples conciertos en cada país. En Colombia y Perú tendrán dos conciertos, en Buenos Aires harán 10 presentaciones, en Chile se presentarán cuatro veces, en Sao Paulo darán seis shows, y en Río de Janeiro subirán tres veces al escenario.

Los espectadores también esperan con ansias a Camila Cabello y H.E.R , quienes abrirán los conciertos de la banda para América Latina. Las canciones que interpretará la banda están divididas en 4 actos, llamados ‘Set List’, que tienen como nombres: Planetas, Lunas, Estrellas y Hogar.

Set List de Coldplay en sus conciertos

Planetas está conformado, en primer lugar, por la canción inicial de la gira Music of the Spheres. Posteriormente, cantarán Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown, y su famoso tema de 2022, The Scientist.

Moons está integrado por temas como Viva la Vida, Orphans, Let Somebody Go, بنی آدم, Sparks, y Yellow. En Stars, los asistentes corearán el acto más largo de todos, conformado con Human Heart, People of The Pride, Clocks, Infinity Sign, Something Just Like This, Midnight, My Universe, A Sky Full of Stars, y Coloratura, Finalmente, en Home estarán canciones como God Put a Smile upon Your Face, Everyday Life, Sunrise, Humankind, Fix You, Biutyful y A Wave.