¡Contundente!, así fue la respuesta de J Balvin a quienes lo tildaron de machista

El pasado 27 de junio, J Balvin y Valentina Ferrer se convirtieron en padres de Rio, un niño.

En los últimos días, el cantante de música urbana J Balvin ha estado en el ojo del huracán por cuenta de algunas polémicas suscitadas en redes sociales. La última se dio por haberle dejado un comentario a una foto de su novia Valentina Ferrer. Por las palabras que escribió fue tildado por algunos seguidores de ‘machista’ y ‘tóxico’.

Debido a las fuertes críticas, el artista paisa borró el comentario de la publicación, y hace pocas horas se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Lo hizo con un corto, pero contundente video. “Viendo todo lo que ha pasado en estos días, definitivamente hay gente desgastándose en enfocarse en las ideas de los demás, en vez de estar enfocados en su gente y en su familia”, mencionó tajantemente.

Sin embargo, parece ser que los internautas no quedaron convencidos con sus palabras y nuevamente, fue blanco de críticas por su respuesta. Según algunos de los usuarios, J Balvin “no dijo nada” en ese video. “No dijo nada, como siempre. No conecta las ideas”, “entonces que cierre la cuenta si no le gusta los comentarios”, “contundente nunca dice nada”, “las críticas son constructivas, José cálmate”.

Recordemos que no es la primera vez que el artista se ve envuelto en controversias. Hace poco, arremetió contra las nominaciones de los Premios Latin Grammy, y el rapero René Pérez, conocido como Residente, le contestó e incluso señaló al paisa de no saber escribir sus propias palabras en redes. “Por eso somos distintos, por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, pa’ que entiendan, el único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso, pa’ colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones “José”, como si lo hubieses escrito tú”, le dijo Residente a Balvin.

