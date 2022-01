Covid-19 en las grabaciones de ‘Pasión de Gavilanes 2’. Danna García está aislada

Este fin de semana, la actriz colombiana Danna García escribió un tuit confirmando que tuvo que entrar a aislamiento luego de que una persona que la maquilló para las grabaciones de Pasión de Gavilanes 2 resultara contagiada con Covid-19. “Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de Covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que esta pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”. Minutos después, según la revista People en Español, el mensaje fue eliminado sin previo aviso. Inmediatamente, los seguidores de la actriz expresaron su preocupación, pues recordemos que en el 2020 cuando inició la pandemia, Danna García confirmó que fue varias veces contagiada por el Covid-19.

Luego de recibir varios mensajes en sus redes sociales, la actriz que le da vida a Norma Elizondo realizó un live para detallar lo sucedido. “Me mandaron mensajes lindos que están preocupados por mí, yo estoy bien”, inició diciendo García. Enseguida, aclaró que, por sugerencia de la producción, eliminó el mensaje para no “generar pánico”. “No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones”. Es importante aclarar, que la actriz no tiene coronavirus, simplemente está en aislamiento por prevención, al igual que varios de sus compañeros, aunque no dio nombres de ninguno.

Hasta el momento, se desconoce el número de contagiados dentro de la producción, que según dijo Danna, son alrededor de 360 personas que conforman todo el equipo de trabajo, de las cuales, hay varias contagiadas. “No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando”.

