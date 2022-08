Criollo, del ‘Desafío The Box’ incursiona en el entretenimiento de adultos

El Desafío The Box ha sido uno de los realities más comentados. Aunque terminó hace varias semanas, algunos de sus exparticipantes siguen dando mucho de qué hablar.

Uno de ellos es Criollo, quien dentro de la competencia se caracterizó no solo por sus habilidades y destrezas físicas durante cada competencia en la Ciudad de las Cajas, sino también por ser uno de los deportistas más atractivos. Su escultural cuerpo lo llevó a ser uno de los favoritos de muchos televidentes.

Este es el nuevo trabajo de Criollo, del ‘Desafío The Box’

Luego de haberse dado a conocer en la televisión nacional, Neider Alexis Criollo Pacheco, como es su nombre de pila, decidió emprender y darle gusto a todas sus fanáticas, quienes le insistían en que creara una plataforma para que ver contenido exclusivo suyo.

A través de su cuenta de Instagram, el exparticipante del Desafío The Box reveló que abrió una cuenta de OnlyFans para subir sus fotos más picantes. “Tampoco necesito que me den opiniones, solo estoy notificando un hecho. Obviamente me ayudarían un montón si se suscriben, pues ustedes van a recibir un contenido que jamás podrán ver aquí”, escribió.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Guapo”, “galán”, “cosita linda”, “cosita bien hecha”, “lindo como siempre”, “papacito”, “hermoso”, “bizcocho”, son algunos de los mensajes que suelen dejarle sus fanáticas en sus fotos.

Además, el deportista también comenzó a crear su propio box, para todos los que quieren entrenarse de la forma como él lo ha hecho. Luego de su participación en ‘el Desafío’, volvió también a las pasarelas en Colombiamoda. Neider, de 23 años, se convirtió en el hombre del reality del canal Caracol, con el mayor número de seguidores en Instagram donde tiene 327 mil. Fue por medio de la interacción que estaba teniendo en esa red social, que se dio cuenta que muchas mujeres se habían interesado mucho en sus publicaciones donde presumía su escultural cuerpo.

