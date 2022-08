¿Jessi Uribe canceló concierto porque no quería embarrarse los zapatos? Esto dijo

En las últimas horas, se generó toda una polémica luego de que, en San Antonio, Tolima, se llevaran a cabo las tradicionales ferias y fiestas. Los habitantes esperaban ansiosamente a Jessi Uribe, quien era uno de los invitados especiales al evento.

No obstante, el cantante de música popular no se presentó y sus fanáticos quedaron ‘con los crespos hechos’. El alcalde del municipio, Jorge Iván Vásquez, se subió a la tarima a explicar las razones por las cuales el intérprete de Dulce pecado no llegó a cantar. Según dijo, “no fue culpa del empresario, tampoco de la Alcaldía. Jessi Uribe no quiso cantar porque se le embarraban los zapatos. Yo estoy dando la cara y, uno a uno, les vamos a devolver lo que pagaron por las entradas”.

Inmediatamente, los fanáticos del artista y miles de usuarios de internet comenzaron a criticar al artista por no haberse presentado en el lugar. Fueron cerca de 1.500 personas las que se quedaron esperándolo en el escenario.

Jessi Uribe se defendió de las declaraciones del alcalde

Luego de armarse toda una polémica, Jessi Uribe apareció hace unas horas en su cuenta de Instagram donde tiene 6 millones de seguidores, para explicar lo que realmente pasó y, de paso, desmentir lo que dijo el alcalde de San Antonio. De acuerdo con lo que dijo, las condiciones climáticas impidieron que él realizara su show. “No fue por mí y no ensuciarme las botas, como dice el alcalde, lo hice cuidándolo a él porque era un peligro para todos ustedes. Había cables de alta tensión en el agua, había gente en el agua al lado del escenario”.

Entretanto, el esposo de Paola Jara relató que sobre el escenario en el que iba a cantar, estaba cayendo mucha agua debido al torrente aguacero que cayó en la tarde del domingo y que, además, las condiciones eran inaceptables. “Nunca cancelé (...) lo hice cuidándolos a ustedes, me parece triste lo que dijo el alcalde, generando odio. Estoy listo para la nueva fecha”, afirmó.

En la descripción del video, Uribe escribió: “prefiero que se hable hoy de un concierto aplazado, a que se estuviera hablando de una tragedia por irresponsabilidades en uno de mis conciertos. Los amo mi gente, espero me entiendan”.

Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes defendiéndolo de las críticas y acusaciones. “Responsabilidad y prudencia antes que nada”, “sabia decisión, eres el mejor”, “déjalos que hablen, fue un acto responsable de tu parte”, “ante todo la seguridad y las consideraciones no eran para ningún artista”, “Jessi te apoyamos, y sabemos tu nivel de responsabilidad”.

