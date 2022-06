¿Cristina Hurtado y Josse Narváez buscarán la niña? Ellos respondieron

Cristina Hurtado y Josse Narváez conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan casi 20 años juntos y tienen tres hijos. El menor, a quien llamaron Mateo, nació el 9 de diciembre del 2021, 15 años después de que los presentadores tuvieran a Juan José, de quien pensaron, sería el último heredero.

El tercer embarazo de Cristina Hurtado fue muy comentado en el mundo de la farándula, pues la presentadora reveló que no estaba en sus planes volver a ser mamá después de tantos años. Sin embargo, desde que nació Mateo ha sido toda una sensación en sus redes sociales.

¿Cristina Hurtado y Josse Narváez quieren tener la niña?

En vista de que la pareja de presentadores tienen tres hijos varones, sus seguidores han estado preguntándoles en sus redes sociales si se animan a buscar la niña, teniendo en cuenta que cuando se enteraron que estaban embarazados por tercera vez, soñaban con que fuera una bebita.

Ayer, Josse y Cristina tuvieron un rato de esparcimiento mientras interactuaban con sus seguidores. Allí, aprovecharon para revelar varios detalles de su relación, entre ellos, si quieren tener más hijos. “¿Quieren buscar la niña?”, les escribieron.

Entre risas, los dos revelaron que no quieren tener más hijos. “No, claro que no”, dijeron. Además, en otra ocasión también dijeron que aunque no estaba dentro de sus planes tener un tercer hijo, lo recibieron con mucho amor, pero en definitiva, ya cerrarán la fábrica de bebés, pese a que querían tener una niña. “Nos ilusionamos con la niña sí o qué, hubiera sido un lindo cuadro pa’ todos los que con amor soñaban con la familia perfecta, nosotros planeando y mientras tanto Dios nos vuelve a demostrar que siempre se cumple su infinita voluntad… Por ahora la reina sigue siendo la mamá y nosotros nos prepararemos para recibirte con todo nuestro amor hijo precioso”, dijo en ese momento Josse Narváez a través de sus redes sociales.

Por su parte, Hurtado también dijo que en definitiva, ya no esperan ser padres nuevamente. “No, no, no, ya me quedé con las ganas de la niña. Ya este hombrecito es el último de la casa”.

