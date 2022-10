Daddy Yankee: nombre real, esposa, hijos, su retiro y más del reguetonero

Uno de los artistas y representantes de reguetón más destacados no solo en Latinoamérica sino también a nivel mundial, ha sido Daddy Yankee. Su pasión por la música se dio desde que era un niño.

Te puede interesar: Conoce la razón de la rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar

El artista creció en un barrio humilde pero a su vez muy conflictivo de San Juan de Puerto Rico. Inicialmente, el reguetonero quería triunfar en el mundo deportivo, específicamente con el béisbol. Fue en su adolescencia cuando comenzó a interesarse por el break dance y el rap. Pero fueron dos sucesos en particular que le hicieron tomar la decisión definitiva de incursionar en el reguetón. Primero fue su matrimonio con Mireddy González. Cuando tenía 17 años ya era padre; y el segundo, fue un accidente que sufrió en medio de un enfrentamiento callejero del cual no era partícipe. Una bala perdida le quedó incrustada en su fémur, truncando completamente sus sueños en el mundo deportivo.

Daddy Yankee, el reconocido cantante y compositor puertorriqueño estará próximamente en Colombia en su gira de despedida. Foto: Agencia EFE

Lanzó su primer álbum en solitario llamado No mercy. En ese momento firmó bajo el alias artístico ‘Yankee’. Posteriormente pasó a llamarse artísticamente Daddy Yankee, que significa ‘gran papá’. En Puerto Rico, hace referencia a una persona que consigue sus logros. Su segundo álbum lo tituló El cangri.com, en el 2002. En ese momento comenzó su proyección internacional, sus canciones ya empezaban a escucharse en otros lugares fuera de la isla. Ese mismo año realizó su primera gira promocional Reggaeton Tour y de ahí en adelante comenzaron a llegar los éxitos a su carrera, reinando en su género musical.

Dentro de sus canciones más exitosas están: Gasolina, Soltera, Pose, Dura, Con calma, Llamado de emergencia, Yo voy, entre otras.

Te sugerimos leer: Daddy Yankee en Colombia: ¿qué significa la cabra de su álbum ‘Legendaddy’?

¿Cuál es el nombre real de Daddy Yankee?

Es conocido a nivel mundial como Daddy Yankee. Sin embargo, al nacer fue bautizado por sus padres como Ramón Luis Ayala Rodríguez. Además, es conocido como el ‘Rey del reguetón’. Algunos de sus amigos y familiares más cercanos le dicen ‘Raymond’.

¿Cuántos premios ha ganado Daddy Yankee?

El éxito de su carrera lo ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos. Ha sido nominado 9 veces en los Premios de la Música Americana, de los cuales ha ganado 3. De 15 nominaciones a los Premios Billboard de la Música, ha recibido 8; y de los Premios Billboard de la Música Latina, ha ganado 29. Ha sido nominado 28 veces a los Grammy Latinos, de los cuales ha sido galardonado 6 veces, entre otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: Nacho: estatura, edad, dónde vive y cómo se llama el entrenador de ‘La Voz Senior’

¿Quién es la esposa de Daddy Yankee?

Su nombre es Mireddys González y está junto a Daddy Yankee desde que ambos eran unos adolescentes, sumando casi tres décadas de amor. Ella además de su esposa y madre de sus hijos, ha sido la encargada de acompañar al boricua por el mundo a sus giras. “Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, dijo el regueronero en entrevista con Rashel Díaz en el programa Detrás de la fama de Telemundo.

En su cuenta de Instagram tiene 1,4 millones de seguidores y allí publica no solo fotos suyas y de sus hijos, sino que también realiza publicaciones apoyando la carrera de su esposo.

¿Cuántos hijos tiene Daddy Yankee?

Fruto de su amor con Mireddys González, el artista puertorriqueño ha conformado una gran familia con tres hijos. La primera vez que se convirtió en padre fue cuando tenía 17 años con el nacimiento de Yamilette Ayala, quien lo inspiró para lanzar uno de sus más grandes éxitos, Yamilette.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La segunda hija del cantante es Jesaselys Ayala. Es muy activa en sus redes sociales y tiene más de un millón de seguidores. El hijo menor del boricua es Jeremy Ayala, quien es físicamente muy parecido a él. El joven se ha dedicado a ser productor.

¿Por qué Daddy Yankee se retira de la música?

Hace unos meses, el artista anunció que se despedirá de los escenarios en medio de su última gira. Sus fans quedaron completamente sorprendidos con la noticia pues durante casi dos décadas han estado siguiendo sus pasos.

La gira, la cual denominó La última vuelta world tour, inició en agosto. En lo que queda de este año, el artista seguirá visitando varias ciudades de Estados Unidos y América Latina.

Aunque los motivos de su retiro no son del todo claros, Daddy Yankee reveló a través de un video que tres décadas de carrera fueron suficientes, y que, ahora, prefiere darle prioridad a otros aspectos de su vida como su familia. Actualmente, el puertorriqueño tiene 45 años.

Te sugerimos leer: Marbelle: edad, su nombre real, cuántas hijas tiene, parejas y más de la cantante