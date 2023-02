Daniel Arenas aclaró si terminó con Daniela Álvarez por beso con Adamari López

El año pasado, Daniela Álvarez y Daniel Arenas confirmaron su romance dejando sorprendidos a muchos de sus seguidores. Desde entonces, las redes sociales han sido testigo de su amor pues allí suelen publicar fotos y videos demostrando que están muy enamorados y con muchos planes a futuro.

En los últimos días se rumoró que, supuestamente, la relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas había llegado a su fin. Foto: Instagram - Instagram

Hace unos meses, estuvieron de vacaciones en Europa y, además, se han visto compartiendo fechas muy especiales juntos, conformando una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula.

Beso de Daniel Arenas y Adamari López

Hace unas semanas, fue tendencia un video en el que el actor Daniel Arenas y la presentadora Adamari López se dan un beso durante una transmisión en vivo del programa Hoy Día de Telemundo. Aunque se trató de algo fugaz, en redes sociales no lo pasaron desapercibido e incluso, llenaron de críticas al santandereano por, supuestamente, no respetar a su pareja.

A los pocos días, Arenas publicó un video disculpándose. “Es la primera vez que me veo en pantalla, porque seguramente muchas veces me vi en personaje pero no siendo Daniel Arenas, como tan desencajado y como tan achantado y como tan fuera de onda… Me equivoqué, me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es”, dijo.

¿Daniela Álvarez terminó con su novio Daniel Arenas?

Luego de las declaraciones de Daniel y de Adamari, quien también apareció en sus redes explicando lo que pasó, la presentadora barranquillera Daniela Álvarez no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, el pasado fin de semana se comenzó a rumorar que, al parecer, la pareja habría terminado por lo que pasó, basándose en que, desde ese momento, no volvieron a publicar nada juntos. De hecho, Daniela estuvo en la Guacherna en Barranquilla, pero no fue con el actor.

Según el programa Lo sé todo, la barranquillera “estaba furiosa” por ese beso y que, supuestamente, no tenía intención de perdonarlo.

Daniel Arenas aclaró si terminó con Daniela Álvarez

Después de tantas especulaciones, el actor despejó las dudas. En un video publicado por el programa que actualmente conduce, le preguntan quién es el amor de su vida. Con su respuesta, desmintió que ya no esté con Daniela. “Amores de la vida hay muchos, el primero son nuestros padres, nuestra familia, a quienes amo y adoro…Pienso que otro amor de la vida es la pareja, en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida y tercero, otro gran amor de la vida son los hijos que algún día le pido a mi Dios que lleguen a mi vida y pueda tener esta satisfacción de dejar un legado a través de estos seres hermosos”, dijo. Aunque no mencionó a Daniela Álvarez, con esas palabras desmintió que ya no estén juntos como se venía rumorando.