Daniela Álvarez habló de tener hijos con Daniel Arenas: “quiero gemelos”

En los últimos días, se comenzó a rumorar que la modelo y presentadora Daniela Álvarez estaría embarazada de su primer hijo con su pareja, el actor Daniel Arenas. Todo surgió por unas imágenes donde se le observa una aparente barriguita.

Su deseo siempre ha sido casarse con el amor de su vida, tener hijos y formar una familia grande. De hecho, la barranquillera de 34 años ha hablado de hacer realidad esos sueños con su novio Daniel Arenas, con quien se rumora, ya se habría casado.

Aunque al actor le gusta ser un poco más reservado que la modelo, las imágenes que han publicado en sus redes sociales son muestra que tienen un gran futuro juntos, pues lucen muy enamorados.

Esto dice Daniela Álvarez de Daniel Arenas

Luego de que los rumores del supuesto embarazo salieran a la luz, la modelo, a quien le fue amputada una de sus piernas, viajó a Medellín para promocionar una nueva colección de pijamas que ella misma diseñó. Allí se encontró con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien aprovechó la oportunidad para preguntarle por algunos detalles de su relación.

Sobre su novio Daniel, dijo: “es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme, y mi vida necesitaba eso, yo no me cuidé mucho, siempre he sido una chica amante de la adrenalina y los deportes extremos y hoy en día con mi nueva condición necesitaba una persona que me dijera ‘cálmate un poquito’, él es muy amoroso”.

Afortunadamente, Daniela confesó que el actor comparte muchos de sus planes a futuro, entre ellos, sus deseos de convertirse en madre. “Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos”, afirmó.

Aunque el periodista no le preguntó directamente si estaba embarazada o no, sí la cuestionó sobre si quería niño o niña. “Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer, yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”.

¿Daniela Álvarez volverá a la televisión?

Luego de sufrir la amputación de su pierna izquierda como consecuencia de una isquemia, la también empresaria volvió a las pantallas del canal Caracol para presentar el Desafío The Box en la temporada del año pasado. Este año, muchos de sus fanáticos la esperaban, pero no fue así, y en su reemplazo llegó Gabriela Tafur. Según explicó Daniela, no haría parte de la versión del 2022 pues se enfocaría completamente en su recuperación.

En la misma charla con Carlos Ochoa, dijo: “la gente me ha extrañado muchísimo, a donde voy, caminando por la calle me dicen ‘por favor vuelve’, vamos a ver qué sucede… A mí me encanta el Desafío”, afirmó. De paso, reveló que le gustaría ser jurado de La Voz Kids, pero como ella no es cantante, no aplica.