Daniel Arenas dedicó conmovedor mensaje: “te amo y te extraño todos los días”

Desde hace varias semanas, el nombre de Daniel Arenas ha sido tendencia luego de los rumores de una supuesta ruptura con Daniela Álvarez. Los comentarios surgieron en redes sociales porque no volvieron a publicar fotos y videos juntos.

Te puede interesar: Melissa Martínez habló sobre Matías Mier: “he estado triste, pero no deprimida”

Después de los rumores sobre un supuesto embarazo, Daniela Álvarez, expresentadora del Desafío The Box, reveló la verdad de su ‘pancita’. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

Hasta el momento, ni el actor ni la presentadora han brindado alguna declaración al respecto para confirmar o desmentir esos rumores. En sus perfiles de Instagram todavía aparecen las publicaciones donde están los dos presumiendo su amor.

Más noticias de Daniela Álvarez y Daniel Arenas ¿Daniel Arenas se refirió a Daniela Álvarez luego de ser “acosado” por Lyn May? La actriz Lyn May intentó besar en la boca a Daniel Arenas durante la transmisión en vivo del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. Así reaccionó el colombiano. Leer aquí: ¿Daniel Arenas se refirió a Daniela Álvarez luego de ser “acosado” por Lyn May? Video: Daniela Álvarez presumió su lujosa y cómoda habitación: “espectacular” Daniela Álvarez, expresentadora del ‘Desafío The Box’, remodeló su cuarto y recibió halagos por su buen gusto. Así quedó. Leer aquí: Video: Daniela Álvarez presumió su lujosa y cómoda habitación: “espectacular”

Daniel siempre ha preferido ser un poco más reservado con los detalles de su vida privada. Por su parte, a la barranquillera sí le ha gustado ser un poco más abierta con su área sentimental.

El pasado 21 de marzo, se celebró el Día del Síndrome de Down. Durante la emisión del programa Hoy Día de Telemundo, los presentadores no pasaron desapercibida esa fecha especial. Daniel Arenas reveló que tiene familiares con ese padecimiento y conmovió con unas emotivas palabras que les dedicó. “Tengo el privilegio y la bendición de tener y haber tenido familiares con Síndrome de Down en mi familia y son ángeles que vienen a tu vida a bendecirla. Desde mi corazón a mi tía Clarita que ya no está con nosotros, ‘te mando un abrazo, te extraño todos los días’ y a mi primo Andrés que está en Bucaramanga ‘Te amo Andresito, eres una bendición en mi vida y me enseñaste muchas cosas que quisiera que fueras eterno’, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El santandereano compartió el video en sus redes sociales y junto a él, en la descripción del post también expresó el orgullo que siente por sus familiares. “Los ángeles terrenales SÍ existen y soy un gran privilegiado de haber tenido dos en mi vida desde que nací. GRACIAS Dios por mi tía Clarita y mi primo Andrecito. Hoy con gran orgullo y mi corazón lleno de amor doy gracias por haber tenido la bendición de crecer junto a ellos y poder decir que siempre los vi, traté y quise como lo que son, SERES EXTRAORDINARIOS que al nosotros ser los ordinarios a veces no los entendemos. Te AMO hasta el cielo Clarita y quisiera que fueras ETERNO Andrecito, te amo”.

Sus seguidores le dejaron mensajes felicitándolo por su gran corazón. “Dani, por ser un ser humano inclusivo te has ganado el cariño de nosotros, nunca olvides que la belleza de tu alma se refleja en tu rostro”, “qué lindas palabras llena de mucho amor para tu tía Clarita y tu primo Andrecito. Té siempre eres un ángel lleno de mucho amor”, “qué gran corazón tienes”.