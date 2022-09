Daniela Álvarez confesó si está embarazada de Daniel Arenas. Esto dijo

La relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas es una de las más admiradas actualmente en el mundo del espectáculo. La pareja ha mostrado a través de sus redes sociales lo feliz y enamorada que está. De hecho, en varias oportunidades, los famosos han hablado de sus deseos de formar una familia.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Daniela Álvarez en su ‘luna de miel’ con Daniel Arenas en Europa?

Aunque al comienzo de la relación el actor afirmó que prefería guardar la privacidad y no revelar muchos detalles del romance, poco a poco, entre los dos, han venido dando a conocer los planes que tienen a futuro.

¿Daniela Álvarez está embarazada?

La semana pasada, la presentadora barranquillera realizó un evento para dar a conocer una nueva colección de pijamas. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención fue un aparente bultico en su abdomen, el cual fue comparado con una barriguita de embarazada.

Inmediatamente, se comenzó a rumorar que estaría esperando su primer hijo con Daniel Arenas. Hasta este momento era todo un misterio, pues ninguno de los dos se había referido al tema.

Vea también: Daniella Álvarez reveló cómo inició su historia de amor con Daniel Arenas

Fue en ese mismo evento que un periodista del programa Lo sé todo le preguntó directamente, para salir de las dudas. “Le veo un bulto, ¿está embarazada?”, le dijeron, a lo que ella respondió: “claro que no, son los boleros”, afirmó mientras mostraba su vestido de color rosado.

Después de los rumores sobre un supuesto embarazo, Daniela Álvarez, expresentadora del Desafío The Box, reveló la verdad de su ‘pancita’. Foto: Jairo Quintero - Jairo Quintero

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez y por qué tiene una aparente barriguita?

Según la modelo, la barriguita de la que todo el mundo está hablando no es precisamente producto de un embarazo. De acuerdo con lo que dijo, hace unas semanas estuvo de vacaciones con su novio Daniel y, seguramente, se subió de peso. “No, cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber ocurrido. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no”, aseguró.

¿Daniela Álvarez ya se casó con Daniel Arenas?

Otro de los rumores que circularon en redes sociales fue que, supuestamente, la empresaria ya se había casado con el actor, pues en algunas fotos aparecía luciendo un anillo similar a los de matrimonio. Sobre eso, ella también aprovechó para desmentir esos rumores. “No me he casado. Este anillo que ven aquí es un rosario, literal un denario, me lo regaló una persona muy especial, Carolina, quien hace estas joyas, y adicional, este (mostró otro) lo hice yo cuando hacía joyería y el otro es el de Señorita Colombia. No me he casado, no ha pasado nada”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque dijo que no está embarazada y tampoco se ha casado, la presentadora sí ha expresado su deseo por tener hijos, así lo dijo en diálogo con Carlos Ochoa. “Queremos y soñamos de toda la vida tener familia, tener hijos estar juntos para toda la vida, es un buen partner que he encontrado en el camino”.