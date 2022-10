Daniela Álvarez: edad, estatura, parejas, qué le causó la isquemia y más

Su nombre es Daniela Margarita Álvarez Vásquez. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte de Barranquilla. En el 2011 participó en el Concurso Nacional de Belleza, representando al departamento del Atlántico. Allí se coronó como Señorita Colombia, luego de obtener la puntuación más alta, 9,6 en traje de gala.

Hace dos años, Daniella Álvarez sufrió la amputación de su pierna izquierda. Así ha enfrentado uno de los momentos más duros de su vida. Foto: Instagram - Instagram

Más adelante, la barranquillera comenzó a triunfar en el mundo de la televisión. Sus primeras apariciones fueron como presentadora invitada en ESPN Nexo Colombia. En julio del 2013 hizo parte del equipo de presentadores de Estilo RCN. En el 2017 pasó a Noticias Cm& y en el 2019, condujo el Desafío 2010: Súper Regiones, en el canal Caracol.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez en el 2020?

Después de su destacada presentación en el Desafío, llegó un tiempo difícil para Daniela. En mayo del 2020 le descubrieron una masa anómala en el abdomen que debían operar. Inicialmente, se pensaba que era una intervención sencilla, pero terminó cambiando su vida para siempre. Luego de esa cirugía, se generaron una serie de complicaciones, que la llevaron a la amputación de su pierna izquierda.

¿Qué le causó la isquemia a Daniela Álvarez?

Cuando Daniela fue intervenida para retirarle la masa, los médicos descubrieron que estaba muy pegada a la arteria aorta, que se terminó cerrando, causándole una isquemia. La peor noticia que recibió fue que esa lesión destruyó por completo los nervios de la tibia y el peroné, que son los encargados de generarle el movimiento a las piernas y los pies.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta (…) cuando me retiraron la masita, mi aorta se cerró”, dijo la presentadora a través de un video que publicó para anunciar, que había decidido someterse a la amputación de su pierna para salvar su vida. “Hablamos con los médicos y en familia, y yo tomé la decisión -entre tener una pierna no funcional y la opción de una prótesis, que me permita bailar, montar bicicleta, correr y todas las cosas que me gustan- de tener la cirugía mañana”, aseguró. La presentadora se sometió a cinco operaciones. Los médicos intentaron salvarle la extremidad, pero no fue posible.

Aunque no fue nada fácil, Daniela ha asegurado que eso fue un milagro de Dios, pues, de no haber sido así, esa isquemia no solo le hubiera costado la pierna, sino su vida. En todo el proceso ha tenido que soportar fuertes dolores y se ha enfrentado a una larga recuperación, pero la modelo se armó de valor y mucha fuerza, pues dentro de sus planes estaba volver a caminar, correr, montar bicicleta, nadar, entrenar y bailar.

Afortunadamente, Daniela ha contado con el apoyo de su familia, seguidores y amigos más cercanos, quienes la han animado a seguir siendo resiliente y a salir adelante con su nueva vida.

¿Quiénes han sido las parejas de Daniela Álvarez?

Una de las personas que la acompañó durante ese proceso, fue el actor español Lenard Vanderaa, su expareja. Antes los percances médicos que se le presentaron a Daniela, habían terminado su relación sentimental, pero se volvieron a dar otra oportunidad.

Su romance duró un poco más de tres años. Ambos tenían grandes proyectos. Aunque a los pocos meses decidieron terminar, quedaron como muy buenos amigos.

Más adelante, llegó a la vida de la barranquillera el también actor Daniel Arenas, quien también ha estado muy pendiente de ella y de todo su proceso de recuperación.

En redes sociales se han mostrado muy enamorados y, de hecho, ya han hablado del deseo de tener hijos y formar una familia.

¿Cuántos años tiene y cuánto mide Daniela Álvarez?

La modelo nació el 24 de mayo de 1988 en Barranquilla, Atlántico. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Velásquez. Tiene dos hermanos: Andrea y Ricardo. Actualmente, la también generadora de contenido tiene 34 años.