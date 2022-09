¿Daniela Álvarez está embarazada? Se rumora que ya se casó con Daniel Arenas

Luego de sufrir su amputación en el 2020, Daniela Álvarez terminó su relación con el actor español Lenard Vanderaa, el hombre que la acompañó en todo ese difícil proceso y con quien habría quedado en muy buenos términos. Meses después, sorprendió a sus fanáticos al confirmar su romance con el también actor Daniel Arenas.

El principio de la relación fue manejado con mucha privacidad. Arenas reveló que poco prefiere salir a hablar en medios y redes sociales sobre su vida personal. De hecho, le pidió a Daniela, a quien le gusta interactuar mucho con sus seguidores, que tratara de guardar detalles de su relación solo para ellos dos y las personas más cercanas. No obstante, ya ha pasado un año desde que están juntos y, por eso, las dos celebridades ya publican más seguido fotos y videos de sus momentos más especiales.

¿Daniela Álvarez ya se casó con Daniel Arenas?

Hace unas semanas, la modelo disfrutó de unas románticas vacaciones por Europa en compañía de su novio. La pareja compartió en sus redes sociales fotos y videos que evidenciaron lo felices que estuvieron. En ese momento, algunos internautas comenzaron a decir que ese viaje parecía una luna de miel, dejando la inquietud sobre si ya se habrían casado o no, pues hace un tiempo se le vio lucir a la expresentadora del Desafío The Box un particular anillo, similar a una argolla de matrimonio.

¿Por qué se dice que Daniela Álvarez está embarazada?

Anoche, la presentadora realizó un evento en la ciudad de Bogotá para promocionar una nueva colección de pijamas, pues una parte de las ventas será donada a su fundación para apoyar a las personas que, como ella, también tienen alguna discapacidad.

Al evento acudieron varias celebridades, pero unas imágenes terminaron llamando la atención de los internautas. Daniela llegó en compañía de su mamá Zandra Vásquez y lucía un vestido largo de color rosado que dejó en evidencia una aparente barriguita, situación por la que se rumora que Daniela y Daniel estarían esperando su primer bebé.

Hace un tiempo, en una entrevista con Jomari Joyso, para el podcast Sin rodeo, la modelo de 34 años habló de su deseo de convertirse en madre. “Mi sueño es casarme, tener hijos… Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión”. De igual manera, afirmó que el día que eso pase, necesitará gran ayuda por parte de su pareja pues por su limitación física no puede correr detrás de ellos. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí”.

Por ahora no hay ningún tipo de confirmación o negación por parte de la presentadora ni del actor. Sin embargo, sus seguidores en redes sociales sí han expresado su felicidad si la noticia del embarazo llegara a ser cierta.