Daniela Álvarez reveló si terminó con Daniel Arenas: “no hay nada que esconder”

Daniela Álvarez y Daniel Arenas han conformado una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula nacional. A través de sus redes sociales, la pareja se había mostrado muy enamorada, compartiendo momentos especiales.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Foto: Instagram - Instagram

En agosto del año pasado, la expresentadora del Desafío The Box y el actor santandereano realizaron un viaje a Europa, que muchos calificaron como toda una “luna de miel”. En sus perfiles de Instagram no faltaban los mensajes románticos que se dedicaban. Incluso, habían hablado de muchos planes a futuro como casarse y tener hijos.

¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron?

Esa ha sido una de las preguntas más frecuentes entre los internautas pues, desde hace varios meses, la pareja no volvió a mostrarse junta ni en redes sociales ni en eventos públicos, como acostumbraban anteriormente. Eso aumentó los rumores de una supuesta ruptura.

Hasta el momento, ninguno de los dos se había referido al respecto. Daniel suele ser muy reservado con su vida privada y pocas veces habla de ella. “La relación es de dos, no de 10 ni de 20 ni de miles ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada. Y segundo, no la estén publicando, porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse, a opinar”, dijo hace unas semanas en el programa Hoy Día, de Telemundo, donde él es presentador. Por su parte, la también modelo, aunque sí es más abierta con el tema, también había preferido guardar silencio.

Daniela Álvarez reveló que sigue con Daniel Arenas

En una reciente entrevista que le concedió al programa Lo sé todo, Daniela Álvarez despejó las dudas de sus seguidores. “¿Cómo está el corazón?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “bien, súper bien. Gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota, con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas en mi vida”.

Enseguida, el periodista le preguntó directamente: “¿pero sigues con Daniel?”. Sin evadir la respuesta, dijo: “sí, claro. Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”, dijo la expresentadora del Desafío The Box.

En sus declaraciones, la barranquillera explicó que hay cosas que prefiere mantener en privado. “Cada quien pude vivir su vida, cada quien puede contar lo que quiere y lo que no, y hay cosas que hay que mantener privadas y que incluso no son para compartir”.

“¿Por qué antes mostraban mucho y ahora no?”, le cuestionó el comunicador. “Cada quien ahora está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo para compartir, entonces estamos dándole prioridad a otras cosas de mostrar que específicamente el amor… Yo soy muy abierta, no tengo secretos y no hay nada qué esconder”, terminó diciendo la novia de Daniel Arenas.