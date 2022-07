La repentina muerte de Darío Gómez conmocionó al mundo de la farándula colombiana. Hoy, miles de fanáticos, que llegan a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín, donde su cuerpo es velado en cámara ardiente, lloran su partida, al ritmo de canciones como Nadie es eterno en el mundo, Daniela, Entre comillas, entre otras.

Concierto de homenaje al maestro Darío Gómez en Medellín Foto: TeleMedellín

Daniela, nieta de Darío Gómez, despide al Rey del Despecho con nostalgia

Familiares, colegas y amigos están también en el lugar. Entre ellos se encuentra Daniela Alzate Gómez, la nieta de Darío Gómez, quien inspiró la reconocida canción que lleva su nombre. La joven de 25 años, perdió a su padre cuando 3, y cuando cumplió 6, una bala perdida le arrebató la vida a su madre. Desde ese momento, su abuelo, Darío Gómez, se hizo cargo de ella y la sacó adelante.

Cuando sonó la reconocida canción en el coliseo donde es velado Darío Gómez, Daniela no pudo contener el llanto. “Daniela, te quedaste solita, muy solita en el mundo, sin papá, ni mamá. Daniela, el rigor del destino ha traído consigo la total orfandad, y aunque estamos contigo, pero falta un hogar. Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza ese amor para ti, tu mamá, desde el cielo, quiere verte feliz”, dice el reconocido tema.

En diálogo con la revista Semana, Daniela expresó lo que significa para ella esa canción que le compuso Darío Gómez. “Mi abuelo siempre me la cantaba y cuando yo iba a los conciertos con él siempre me hacía salir para honrar esta hermosa canción. La escucho con la mayor tristeza, porque allá ahora tengo dos angelitos en el cielo que me cuidan y me protegen”.

Además, la joven expresó que más que su abuelo, el Rey del Despecho fue su figura paterna, pues fue la persona que la apoyó durante toda su vida. “Más que mi abuelo, fue mi padre porque siempre estuvo para mí, siempre me apoyó, siempre compartió conmigo las mejores experiencias, los mejores momentos”.

Daniela dijo que tenía el alma destrozada por la partida de su abuelo, sin embargo, tiene la tranquilidad de haberle manifestado, en vida, todos sus sentimientos y agradecimientos. “Yo siempre le expresé todo lo que sentía por él. Siempre supo que él fue mi ángel, mi mayor motor. Yo soy lo que soy por él y siempre se lo hacía saber. Era la persona más importante en mi vida y la que más amaba. Darle las gracias por ser el mejor padre, el mejor abuelo, la persona más humilde, más honorable, más maravillosa que yo pude tener en mi vida. Abuelo, quiero darte las gracias por haber sido mi ángel, por apoyarme, por ayudarme, por estar siempre para mí”.

