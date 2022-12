Daniella Donado aplazó el parto de su tercer hijo por problemas de salud

Desde que anunció que estaba esperando su tercer hijo, Daniella Donado publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,2 millones de seguidores, todo el proceso de su embarazo.

La presentadora barranquillera se había mostrado muy feliz de tener pronto a su bebé en sus brazos, sin embargo, tuvo que cambiar los planes por varos problemas de salud que estaba enfrentando en los últimos días. La cesárea la tenía programada para hace unos días, pero prefirió reprogramarla hasta no sentirse un poco mejor.

¿Qué le pasó a Daniella Donado?

Por medio de sus redes sociales, Daniella reveló que había sido afectada por un virus que complicó su salud, justamente cuando estaba a punto de dar a luz. “Yo quiero estar al cien para recibir a mi hijo y quisiera decir que me siento muy bien para tenerlo mañana conmigo, pero no es así. No estoy oyendo por el lado derecho, tengo la garganta inflamada e irritada; entonces a este punto, lo más responsable es aplazar la cesárea para que Daniel no se contagie de este cuadro viral, que es por lo cual estoy atravesando”, dijo.

Afortunadamente, no se trata de un contagio de covid-19. “Cuando me sometí a la prueba el hisopo salió repleto de moco y fijo eso es lo que me causa molestias en el oído y me tiene mal (...) Hasta el momento tomamos la decisión de posponerlo dos o tres días más, y darme el chance de sentirme plenamente para este momento”.

¿Qué enfermedad tuvo Daniella Donado durante su embarazo?

Desde los primeros meses de gestación, la barranquillera de 38 años comenzó a presentar alergia en su cara. Se trató de una dermatitis seborreica, una afección cutánea e inflamatoria que se da en algunas zonas del rostro, el oído y en el cuero cabelludo.

El pasado 7 de diciembre, Daniella no pudo salir a compartir con su familia, pues tuvo que guardar reposo en su casa para recuperarse del todo y no correr el riesgo de que su salud empeore y, quizá, llegara a contagiar a su bebé.

¿Quién es el esposo de Daniella Donado?

Después de su relación con el actor Juan Manuel Mendoza, padre de Valeria, su primogénita, Daniella Donado conoció al empresario Virgilio Torres, con quien se casó hace 5 años en Cartagena. A través de sus redes sociales, le dedicó unas emotivas palabras a su esposo. “Cuando descubres que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que ese resto de tu vida empiece pronto. Gracias Dios por este regalo de amor que me diste hace 5 años. Feliz aniversario amor mío @virgiliotorres. Te amaré incluso en la eternidad”.