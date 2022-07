Daniella Donado habla de la enfermedad que padece en medio de su embarazo

En 2007, los colombianos celebraron la coronación de Daniella Donado como la reina del Carnaval de Barranquilla, evento al que asisten miles de turistas nacionales e internacionales, pues las fiestas son catalogadas patrimonio de la humanidad.

Tiempo después de entregar su corona y gracias a sus habilidades, Daniella debutó en la televisión nacional en la novela Oye Bonita. Su trayectoria artística aumentó gracias a los proyectos en los participó.

Puedes leer: Video | Así celebran su aniversario Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz

En 2017, la exreina debutó como presentadora de Hoy es el día, programa de contenidos regionales, culturales y educativos del Caribe colombiano.

En el plano amoroso, la presentadora sostuvo una extensa relación con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien tiene una hija en común, Valeria. Luego de culminar su relación con el artista, la también empresaria se dio una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el empresario Virgilio Torres, con quien se casó y tiene un hijo llamado Santiago.

Daniella Donado se encuentra viviendo su tercer embarazo. Hace unas semanas, la exreina reveló, a través de sus redes sociales, que espera un niño.

Te puede interesar: Evaluna se presenta a concierto con costosas ‘Crocs’ con tacón de Balenciaga

Recientemente, la actriz compartió una noticia que causó gran revuelo entre los cibernautas. “Quiero que se sepan que gracias a Dios todo anda bien con el embarazo de Daniel; sin embargo, como se pueden dar cuenta, estoy sufriendo de una fuerte dermatitis seborreica en mi cara. He comprado y aplicado todo lo que me han dicho, pero nada logra quitarme esto. (…) De manera que no me queda más que amarme así, mientras nace Dani”.

Novelas en las que ha actuado Daniella Donado

La exreina del Carnaval del Barranquilla hizo su primera aparición en televisión nacional en 2008, en la serie Los Protegidos, sin embargo, Ha estado participado en producciones como Oye Bonita, Tierra de Cantores, La Selección, La Madame, Un sueño llamado salsa, Pambelé, Breicok y muchos más.