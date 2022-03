¿Demandarán a Christian Nodal por no asistir al concierto en Medellín?

El pasado sábado 26 de marzo, más de 10 mil personas se quedaron esperando la presentación de Christian Nodal en el estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de la eterna primavera. El concierto se realizó con otros artistas, entre ellos Jessi Uribe, Luis Alfonso y Jerry Rivera. Sin embargo, varios espectadores afirmaron que compraron las boletas únicamente por ver al exnovio de Belinda.

Luego de varias horas de espera, el equipo organizador del evento anunció que el artista no había alcanzado a llegar a Colombia. En la pantalla emitieron un video suyo disculpándose pero eso no pareció ser suficiente, pues inmediatamente algunos asistentes comenzaron a lanzar objetos hacia la tarima en señal de protesta.

La ausencia del artista mexicano generó desmanes en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Foto: Getty Images

Pese a las disculpas de Nodal, los empresarios, organizadores del evento anunciaron que devolverán parte del dinero a los fanáticos que asistieron al concierto y que no pudieron presenciar su show. “Lo que tenemos claro es que el dinero sí se va a retornar, eso no es una decisión que tengamos que tomar, es reprogramación o retorno de dinero, según lo que establece la superintendencia para estos casos donde el artista no llega al sitio y donde pasan estos casos de fuerza mayor”, dijo Allan Acosta, gerente de Alive Productions.

¡Los asistentes al concierto analizan las opciones para demandar a Christian Nodal!

La molestia de los espectadores ha generado comentarios de una posible demanda contra el artista. One abogados, una cuenta de abogados de Medellín, expuso los argumentos jurídicos para que los que compraron boletas para el concierto reclamen una indemnización, entre ellos, dicen los juristas, que el concierto duró 2 años en reprogramarse por asuntos de pandemia, el costo de la boletería y el presunto conocimiento, por parte de los organizadores, de la ausencia del artista y el rumor, antes del evento, que el mexicano no se presentaría.

Según la mencionada cuenta de abogados, los organizadores del evento tienen la plena responsabilidad jurídica ante los asistentes y las personas que compraron las boletas para el concierto. “Las razones dadas por los organizadores y por Christian Nodal no constituyen ni fuerza mayor, ni caso fortuito, ni mucho menos un argumento jurídico sólido que los exima de responsabilidades”.

