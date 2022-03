¡Casi acaban con el estadio! Christian Nodal dejó plantado al público en Medellín

El cantante mexicano tenía programado un concierto en medio de su gira Forajido Tour, para el pasado sábado 26 de marzo. Además del mexicano, otros artistas estaban invitados para el show: Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y Dj Morro. Nodal, iba a ser el último en presentarse, por lo que todos sus fanáticos se encontraban a la expectativa de ver a su artista favorito.

Te puede interesar: ¿Cuántos años tiene en realidad Belinda, exnovia de Christian Nodal?

Sin embargo, el ex de Belinda no llegó al show, hecho que molestó a los asistentes, quienes en señal de protesta comenzaron a lanzar sillas hacia el escenario y otros objetos, pues según manifestaron, tuvieron que realizar una fila de casi 5 horas para poder entrar al estadio Atanasio Girardot y ver al cantante. Incluso, comentaron que se tuvieron que enfrentar a una fuerte lluvia, todo por estar en el show del intérprete de Adiós amor.

Video cortesía: El Colombiano

En medio del aguacero y mientras se preparaba para recibir Cristian Nodal en la tarima del Atanasio, el público recibió la noticia por parte de la organización: el artista no se iba a presentar, ni siquiera llegó a Medellín. Le contamos qué pasó ➡️ https://t.co/pStFnRkQAE pic.twitter.com/xukjk1V4ha — El Colombiano (@elcolombiano) March 27, 2022

¿Por qué Christian Nodal no se presentó en Medellín?

Sobre las 3 a.m., los organizadores del evento le informaron a todos los espectadores que Christian Nodal no había podido llegar a Medellín. Inmediatamente, proyectaron en la pantalla un video que el artista mexicano realizó para disculparse con su público. “Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a ‘medallo’ de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, Nodal ofreció sus disculpas afirmando que aunque todo estaba confirmado, las cosas no salieron como lo tenían pensado. “Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable y que también ustedes lo hicieran. Desgraciadamente, las cosas no salieron como se planeraron. Una disculpa desde lo más profundo de mi corazón, espero tener la oportunidad muy pronto de ir y cantarles y pasar una gran noche”.

Tras la polémica, el artista afirmó que se encargará de devolver el dinero que le habían pagado por el show. “Desde lo más profundo de mi corazón, yo sé que las palabras no cambian las cosas, sé que el dinero tampoco, pero por mi parte no me voy a quedar con ningún centavo de lo que se me haya pagado por ese show y lo voy a devolver completamente. Espero que los empresarios busquen una manera de compensar a mi público colombiano por todo esto que pasó y lo repito, estas cosas nunca me habían pasado en mi carrera”.

Te puede interesar: Esta es la verdadera razón por la que Christian Nodal se tatuó la cara