Criollo del Desafío The Box: perdió parte de un dedo, lavó motos y ahora es modelo

Neider Alexander Criollo Pacheco, conocido como Criollo, es uno de los integrantes del equipo Gamma del Desafío The Box. A los 23 años, el pereirano ha sido considerado uno de los superhumanos más destacados de la competencia. Inicialmente fue capitán del extinto equipo Omega.

Además de su destreza para desarrollar cada una de las pruebas, Criollo también se ha destacado por su tonificado cuerpo, admirado por algunas de sus compañeras del reality, y por muchas de sus fanáticas.

Antes de ser modelo, trabajó lavando motos

En su vida cotidiana, Criollo trabaja como modelo profesional, especialmente en la disciplina Fitness. Sin embargo, como la gran mayoría, tuvo que comenzar desde abajo para convertirse en lo que es hoy en día. “Yo trabajaba duro. Yo vengo de una familia humilde. Todo el mundo piensa que porque uno es modelo debe tener plata, no, uno viene es guerreándola. Por eso valoro mucho el Desafío porque esto lo he guerreado mucho”.

Primero, Criollo comenzó lavando motos, luego, por cuestiones de la vida, y gracias a una amiga, llegó al mundo del modelaje. “Yo cobraba 5000 por la lavada de una moto. En un momento, cuando ya tenía el cuerpo atlético y pues mi estatura me ayudó mucho, mido 1′92, entonces una amiga me dijo que necesitaba unas fotos para un catálogo que iba a sacar y me dijo que me iba a pagar 300 mil pesos por medio día. Yo para ganarme eso tenía que lavar 60 motos y me demoraba una semana. Después de que hice las fotos me di cuenta que eso me gustaba. Ahí se comenzó a desprender mi mundo del modelaje y desde ese momento la vida me empezó a brillar de otra manera”, dijo en una de las emisiones del programa.

Criollo perdió una parte de su dedo

En uno de los diálogos que ha tenido con sus compañeros del reality, el integrante de Gamma reveló que perdió una pequeña parte de uno de los dedos de su mano izquierda cuando trabajaba en el lavadero de motos. Todo ocurrió cuando se enredó con una de las cadenas. “Hace como cuatro años me ‘moché’ este dedo. Yo toda la vida he sido muy trabajador; yo lavaba motos para pagarme la universidad y una cadena me cogió los dedos. Yo la estaba engrasando pero dejaba la moto prendida, en primera. Yo halé los dedos y me quedaron así. Me operaron, y a mí los médicos me dijeron que para hacer ejercicio me iba a quedar muy complicado porque los dedos me iban a quedar muy sensibles”.

Afortunadamente no pasó a mayores, y ese accidente no fue, ni ha sido obstáculo para seguir creciendo en su carrera en el modelaje. “Yo estaba entrando en el modelaje. A los dos meses fui a la revisión y yo le dije al médico que ya estaba en el gimnasio. Todo es mental, uno en la vida todo lo puede superar. El modelaje y el deporte me cambió la vida”.

¿Por qué lloró cuando entró al Desafío?

Según relató el competidor, en dos oportunidades anteriores ya se había presentado al Desafío The Box pero no había podido pasar. Finalmente, en la tercera vez, y después de tantos años de esfuerzos, lo logró. “Era la tercera vez que yo me presentaba al Desafío. Y yo le decía a mi mamá ‘esta es la vencida’. En esta vez me preparé como era”. La emoción que sintió por cumplir uno de sus más grandes deseos, hizo que, cuando conoció la noticia, no pudiera evitar las lágrimas.