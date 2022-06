Diana Quijano reveló que tiene cáncer y pide ayuda para cubrir los costos médicos

Diana Quijano, de 60 años, es recordada por participar en telenovelas como ‘Gata dalvaje’, ‘´Prisionera’, ‘Victoria’, ‘Bella calamidades’, entre otras exitosas producciones.

Diana Quijano reveló que tiene cáncer

En las últimas horas, la artista publicó un video en el que reveló la lamentable noticia. En el clip de un minuto, recordó a su personaje ‘Camila’ en la telenovela ‘Victoria’, en donde le diagnostican cáncer. Con dicha comparación, Diana informó que su padecimiento.

“En la serie a ‘Camila’ le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama ‘Filiberto’. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo”, aseguró.

De igual modo, la actriz peruana aseguró que no contaba con los recursos económicos para costear su tratamiento y pidió ayuda a sus seguidores. “Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”.

Erika Schaefer, ex Señora Perú y empresaria, junto a la Fundación de Reinas del Perú, organizan la cruzada de solidaridad por la salud de Diana Quijano.

“Nuestra querida Diana que con su talento a llegado a muchos países en el mundo, a través de famosas teleseries a lo largo de 30 años, requiere una operación de URGENCIA para extirpar un tumor cancerígeno en el seno derecho Lamentablemente no cuenta con un seguro de salud y sus recursos económicos para cubrir esta costosa enfermedad luego de tan golpeada pandemia, no son suficientes”, se lee en la publicación de Instagram.

Con el numeral #ayudemosadiana la empresaria busca llegar a cientos de usuarios en las redes sociales, para así lograr recaudar dinero y colaborar para la cirugía de la actriz.

“Sabemos de sus cualidades personales, seguimos y admiramos su trabajo como actriz y estaremos complacidos de ayudarla creando un fondo para cubrir los gastos de su tratamiento completo”.

PayPal: quijanovaldivieso@gmail.com

México: Banco Azteca

DIANA QUIJANO. Cta# 95461604814099

CLABE INTERBANCARIA #127180016048140997

