Jessi Uribe casi deja a Paola Jara. Esto reveló el cantante sobre su relación

Jessi Uribe y Paola Jara, los intérpretes de Como si nada, se casaron hace casi dos meses en Medellín, después de más de dos años de relación, que en un principio fue bastante cuestionada por miles de internautas.

El artista santandereano estaba casado con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos, cuando se enamoró de Paola Jara. En ese momento, el gusto entre ellos se fortaleció pues se encontraban en la gira de su canción Como si nada y debían estar juntos durante mucho tiempo con motivo de los viajes a diferentes ciudades de Colombia y el mundo.

En medio de las críticas, Paola y Jessi dejaron que el amor fluyera hasta que se dieron una oportunidad, sin importar los cuestionamientos que les estaban haciendo en ese momento.

¿Cómo inició la historia de amor de Jessi Uribe y Paola Jara?

Ahora que están casados, Jessi Uribe decidió revelar en sus redes algunos detalles de cómo se enamoró de Paola Jara. En efecto, todo se dio cuando estaban promocionando Como si nada. “Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse esto”, dijo el artista refiriéndose a la canción Prohibido enamorarse, que lanzó hace dos años, y que dice en una de sus estrofas, “pueden pasar dos cosas, que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.

¿Por qué Jessi Uribe pensó en alejarse de Paola Jara?

Según dijo Jessi, ese tema fue el primero que le compuso a su ahora esposa, y se convirtió en uno de los más importantes, pues fue toda una confesión de amor. En la letra de la canción, Uribe expresó que prefería alejarse para no enamorarse, pues pese a que intentaba ocultar el gusto que sentía hacia Paola, cada día su amor era más fuerte. “He decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste. Quiere decir que sí te gusto y que la llama está encendida”.

Jessi Uribe - Prohibido Enamorarse

Jessi Uribe y Paola Jara decidieron escuchar sus corazones y darse una oportunidad, tal vez, sin imaginarse que sellarían su amor frente al altar.

Actualmente, conforman una de las parejas más sólidas y comentadas de la farándula nacional. Por ahora no tienen hijos, y no está dentro de sus planes tener alguno. Sin embargo, no descartan convertirse en padres, Jessi por quinta vez, mientras que Paola tendría a su primogénito.

