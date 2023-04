Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, se sometió a otro duro procedimiento

Desde comienzos de enero, cuando Diego Guauque anunció que fue diagnosticado con cáncer, sus seguidores han estado al pendiente por conocer cómo avanza su estado de salud.

El periodista de Séptimo Día, el programa investigativo de Caracol Televisión, ha mostrado una actitud positiva ante la enfermedad. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 245 mil seguidores, el comunicador bogotano ha documentado algunos de los procesos a los que se ha tenido que enfrentar, entre ellos, las quimioterapias que ya le ocasionaron la pérdida de su cabello.

Diego Guauque se sometió a una transfusión de plaquetas

Hace unas semanas, el periodista tuvo que recibir una transfusión de sangre, días antes de recibir una nueva quimioterapia. Ahora, reapareció en sus redes sociales afirmando que los exámenes no salieron como esperaban, por lo que tuvo que someterse a una transfusión de plaquetas. “Ahora me van a transfundir plaquetas y acaban de llegar y me dicen que antes de que me trasfundan hay que estar moviéndolas de derecha a izquierda, no se pueden refrigerar y ahorita las colgarán aquí y empezará la transfusión de plaquetas”, dijo en un video donde se mostró en un cuarto de la clínica, listo para recibir su procedimiento. Junto al clip, escribió: “los exámenes de plaquetas me salieron bajitos”.

Minutos después, volvió a subir unas nuevas historias contando que ya había salido de la transfusión. “La transfusión fue muy rápida, duró solo 11 minutos, no tuve ningún síntoma, me dijeron que, si me daba dolor de cabeza, taticardia o mareo, avisara. Siempre estuvo una enfermera aquí, estaré 30 minutos más de revisión y para la casa”, dijo.

Mensajes de aliento para Diego Guauque

A lo largo de su proceso, el periodista ha contado no solo con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, sino también con el de sus seguidores, quienes no han dudado en dejarle mensajes de aliento e incluso, recomendaciones y consejos para combatir el cáncer. “Vamos Diego con toda la fuerza”, “Dios es grande y te va a ayudar para sanarte”, “eres un teso. Toda mi admiración para ti y tu familia”, “hágale juicioso a las instrucciones que le den y para adelante que necesitamos verlo en acción de nuevo”, “Dios te ayudará a salir victorioso de esta prueba y dar testimonio de su amor y su obra”.