Diego Guauque enfrenta su tercera quimioterapia: “me produce mareos y malestar”

Desde que Diego Guauque, periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, dio a conocer que tiene cáncer, sus seguidores, familiares y amigos más cercanos, han estado pendiente de cómo evoluciona su estado de salud.

El periodista del programa investigativo de Caracol Televisión tiene un leiomiosarcoma. Foto: Instagram - Instagram

Actualmente, el comunicador se enfrenta a un tratamiento de quimioterapias para combatir esa enfermedad y pronto poder reintegrarse en sus labores cotidianas. Desde el comienzo, Guauque ha documentado a través de su cuenta de Instagram donde tiene 227 mil seguidores, cómo ha vivido todo ese proceso, sus visitas a los especialistas, sus cambios físicos y también, qué hace en sus ratos libres.

Diego Guauque: su tercera quimioterapia

Hace unos días, el periodista contó que le tuvieron que aplazar su tercera quimioterapia porque unos exámenes no salieron bien. A cambio, le tuvieron que hacer una transfusión de sangre.

Hace unos minutos, publicó una nueva foto en su perfil de Instagram contando que, ahora sí, le pudieron hacer la quimio. En la imagen se observa acostado en una camilla leyendo un libro. “En marcha mi tercera quimioterapia. El cojín rojo que ven a la izquierda se llama doxorrubicina, un fármaco ampliamente usado en los tratamientos contra el cáncer. Entra a mi cuerpo a través de un catéter - instalado debajo de mi clavícula izquierda por el maravilloso @drgabrielcirujano- y tarda dos horas en ingresar totalmente”, dice al comienzo de la descripción del post.

Enseguida, explicó por qué el proceso dura toda la mañana. “Cuando ese cojín se agote me suministrarán otro medicamento. En este momento se me escapa su nombre, pero sí recuerdo que lo cubren con aluminio porque no le puede dar el sol. Este segundo también demora otras dos horas en entrar a plenitud en mi organismo. Es decir, la quimioterapia me ocupa toda la mañana porque antes de los medicamentos mencionados, también me inyectan, vía catéter, soluciones salinas cuyo fin es evitar mareos, vómitos y náuseas”.

¿Qué hace Diego Guauque durante sus quimioterapias?

En el mismo post, el esposo de la también periodista Alejandra Rodríguez, contó cómo pasa el tiempo mientras le realizan el procedimiento. “¿Qué hago durante la quimio? Como frutas y pasabocas caseros, bebo agua, duermo a ratos, leo, veo alguna película en la tableta, chismoseo con mi esposa @aleja_reportera -autora de esta imagen- y publico fotos para luego leer sus comentarios... Jejejeje. Así mato el tiempo. Por lo general, esos dos cojines me producen mareos y malestar general durante dos o tres días y me bajan un poco el apetito. Transcurridas esas fechas todo vuelve a la ‘normalidad’”.

Por supuesto, sus seguidores no dudan en seguirle dejando mensajes de aliento, animándolo a continuar con toda la fortaleza su proceso médico para vencer el cáncer. “Ánimo Dieguito, vamos, vamos”, “¡Vamos guerrero! Dios es grande y te va a ayudar para sanarte”, “con el favor de Dios todo va a estar bien”, “buenas energías para ti y mucha fuerza”, “te ves muy bien, mas tu actitud y juventud ayudan más, también nuestras oraciones que las hacemos con todo cariño fe y esperanza”, “Dios te bendiga Diego, eres un excelente periodista”, “te bendigo excelente reportero”.