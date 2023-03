Diego Guauque tuvo que someterse a una transfusión de sangre: “estoy esperanzado”

Uno de los temas más comentados en el mundo de la farándula colombiana durante los últimos meses, ha sido el estado de salud de Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, quien reveló a comienzos de enero que enfrenta un leiomiosarcoma, un tipo cáncer que afecta su abdomen.

El periodista del programa investigativo de Caracol Televisión expresó su tristeza a través de las redes sociales. Foto: Instagram - Instagram

Hasta el momento, el comunicador del programa investigativo de Caracol Televisión ha tenido que someterse a dos quimioterapias para combatir la enfermedad. El proceso no ha sido fácil: su pelo se comenzó a caer, y, por esa razón, tuvo que raparse. Además, ha tenido que someterse a dos procedimientos quirúrgicos.

¿Qué le pasó a Diego Guauque?

El periodista tuvo que apartarse de las pantallas mientras se enfoca en su lucha contra el cáncer. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 224 mil seguidores, ha documentado cómo ha sido todo ese proceso.

La semana pasada, Guauque debía recibir su tercera quimioterapia. Sin embargo, luego de que le realizaran una serie de exámenes, el cuerpo médico detectó que tenían que aplazarla porque los resultados no salieron como esperaban, algo en su sangre no está funcionando de la manera correcta. “La semana pasada me iban a hacer mi tercera quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido mucha sangre y aparecieron bajitas las plaquetas. Entonces, el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes”, comenzó diciendo el periodista.

Enseguida, aprovechó para recordar a Thomás, un niño que padecía cáncer y que, hace unos días, falleció. “Es la primera vez que me van a hacer esto y va a ser un procedimiento muy largo. ¿Ustedes recuerdan a Thomas? Dentro de las cositas que me alcanzó a contar, me dijo que las transfusiones eran buenas, porque lo dejaban a uno más fuertes y con más ganas de comer. Estoy cogiéndome de esa idea para la transfusión de mañana, que me deje mucho más fuerte”, dijo anoche a través de sus historias de Instagram.

Durante el transcurso de la mañana de hoy, el comunicador mostró algunas imágenes de su estadía en la clínica mientras le realizaban el procedimiento. “Eso me dijo Thomas dentro de las últimas cositas que alcanzamos hablar, pues a él sí que le hicieron varias transfusiones de sangre. Estoy esperanzado a que eso suceda, pues es la primera vez que me lo van a hacer. La tercera quimioterapia me la harían el próximo viernes”.