Diego Guauque reveló cuándo sabrá si su cáncer disminuyó o no. Esta es la fecha

A comienzos de enero de este año, Diego Guauque sorprendió al anunciar que fue diagnosticado con cáncer. El periodista de Séptimo Día contó que todo comenzó por unos fuertes dolores. Al visitar un centro médico y después de múltiples chequeos, le descubrieron un leiomiosarcoma en su abdomen.

El periodista de 'Séptimo Día', Diego Guauque, contó que terminó su primer ciclo de quimioterapia. Espera conocer pronto el estado actual de su cáncer. Foto: Instagram

Desde entonces, el comunicador bogotano ha sido intervenido quirúrgicamente y, además, ha tenido que enfrentarse a un fuerte tratamiento de quimioterapias para contrarrestar la enfermedad.

¿Qué ha pasado con Diego Guauque?

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 253 mil seguidores, el periodista ha documentado todo su proceso. Ha subido fotos y videos mientras le hacen sus quimioterapias y, asimismo, ha contado cómo se ha sentido durante este tiempo.

En una oportunidad tuvieron que hacerle trasfusión de sangre y, hace poco, le hicieron una de plaquetas, luego de que algunos exámenes no salieran como lo esperaban.

El pasado viernes, Guauque contó que terminó sus quimioterapias y que quedaba a la espera de que el cuerpo médico le informara cuál era el paso a seguir en su tratamiento.

¿Diego Guauque ya venció el cáncer?

En la más reciente emisión de Día a Día, de Caracol Televisión, Diego estuvo como invitado y allí reveló algunos detalles de su proceso. Después de cuatro quimioterapias, los médicos revisarán su cuerpo para ver qué avances ha tenido el tratamiento. “Me van a hacer un examen interno el 12 de mayo para ver si se redujo el sarcoma. Mi hija cumple ese día, entonces se están alineando los astros porque ese es el objetivo, si el médico me dice que sí se redujo, me someterán a otra cirugía para sacarlo como sea. Se luchó antes, pero descubrieron que estaba muy pegado”, contó.

Para aliviar los dolores que le produjeron las quimioterapias, el periodista consumió opioides, aunque con el tiempo fue dejando esa sustancia para no generar adicción. “Tomé este opioide cada 6 horas para tratar de dormir mejor, trato de ser muy responsable con eso”.

De igual manera, aseguró que a través de sus redes sociales ha querido hablar de su experiencia para concientizar a sus seguidores sobre esa enfermedad. “En mis redes aprovecho para enseñarle a la gente qué es el cáncer y qué es una quimioterapia”, enfatizó.

Esposa de Diego Guauque, su apoyo 24/7

La periodista Alejandra Rodríguez, esposa de Diego, ha sido la persona que ha estado con él todo el tiempo durante este difícil proceso. Su presencia y apoyo han sido muy importantes para salir adelante. “ella es la que está pegada a mí las 24 horas del día y yo me siento muy fortalecido gracias al apoyo de ella, por todo su cariño. Con este tipo de enfermedades uno valora mucho más a su pareja y a su familia, realmente lo que uno necesita, es una linda familia que te apoye, que tenga la paciencia, porque el estado de ánimo es muy difícil, pero he tratado de estar bien de genio, pero no puedo ser injusto con las personas que me acompañan y que me quieren”.