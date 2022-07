¡Directa! Así respondió Lina Tejeiro a críticas por su relación con Juan Duque

El nuevo romance de la farándula colombiana ha dado mucho de qué hablar. Se trata de Lina Tejeiro y Juan Duque, quienes, desde hace unas semanas, se han dejado ver muy amorosos disfrutando de su noviazgo.

Aunque se desconoce exactamente cuánto tiempo llevan juntos, a través de la red social Twitter han cruzado románticos mensajes que prueban su amor. Además, también han publicado algunas fotografías juntos, aunque han preferido ser reservados con más detalles de su romance.

Desde que se conoció que Lina Tejeiro se había dado una nueva oportunidad en el amor, muchos de sus seguidores han aplaudido el hecho de que, por fin, después de tanto tiempo, haya puesto punto final a su historia de amor con Andy Rivera.

Lina Tejeiro respondió a quienes critican su felicidad

Sin embargo, así como ha recibido buenos comentarios, no han faltado los internautas que han criticado su nueva relación con el también cantante Juan Duque. “Pero si ustedes han visto ella siempre es la que sale dando picos”, “ella es más melosa. ¿Será que es ella la que se enamora?”, “por eso las relaciones le duran 3 días”, “la veré en dos meses llorando por Andy y diciendo que él siempre es el amor de su vida”, son algunos de los mensajes que le han escrito.

Luego de recibir los malos comentarios, Lina Tejeiro optó por no quedarse callada y de manera muy contundente, les respondió a todos aquellos que no se han alegrado de verla feliz. “Me importa un c... que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”, escribió en su perfil de Twitter.

Recordemos que además de ser una mujer talentosa y emprendedora, Lina también se ha destacado por ser frentera, decir lo que piensa de manera directa y contundente.

Me importa un culo que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) July 24, 2022

Juan Duque conoció a su suegra, la mamá de Lina Tejeiro

A través de sus redes sociales, tanto Lina como Juan mostraron que estuvieron reunidos en familia, en la casa de la actriz, que queda a las afueras de Bogotá.

En las imágenes se observa que compartieron un asado, en el que también estaba Vibiana Tejeiro, madre de Lina. Por lo visto, sostienen una buena relación. De hecho, hace unos días, la progenitora de la actriz habló en sus redes sociales y opinó qué opina de la relación de su hija con el cantante. “Todo el mundo quiere saber qué opino de Juan. Yo lo único que puedo decir es que si una persona hace feliz a mi hija... eso para mí es mi felicidad, que ellos sean felices a mí me llena”, dijo a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.