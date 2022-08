Greeicy Rendón y Mike Bahía siguen disfrutando su primera experiencia como padres de Kai, su primogénito.

Kai nació el pasado 21 de abril en horas de la mañana, y desde entonces comparte con sus padres en su casa campestre, en las afueras de Medellín, específicamente en Llano Grande, Rionegro Antioquia.

Desde el principio, Mike y Greeicy han preferido no mostrar en redes sociales la cara de su hijo Kai, pero la cantante comparte constantemente con sus seguidores en redes sociales su día a día como madre.

El dilema diario que vive Greeicy Rendón con su hijo Kai

Después de la broma , desagradable para muchos, que Greeicy le hizo a Mike con el popó de su hijo Kai, la cantante habló sobre una confusión que vive diariamente y pidió consejos de otras mamás que la siguen en sus redes sociales.

“Si yo tengo una habitación hermosa, espectacular, divina que es la de mi bebé, pero no la uso. No la he empezado a utilizar, por supuesto la vamos a usar, pero aún no la he empezado a utilizar porque me la paso con mi bebé. Vengo más yo aquí que él” dijó Greeicy Rendón en un video, donde dejó ver sin mucho detalle el corral y sábanas azules que están en el cuarto del pequeño.

Después de contar que ella no se separa de Kai en ningún momento, ni siquiera cuando va a la cocina, pidió consejo “Él duerme con nosotros, está todo el tiempo con nosotros. ¿En qué momento empieza uno a utilizar esta habitación con el que tanto corre corre hicimos?” finalizó.