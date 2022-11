El doloroso costo que pagó Daniela Álvarez tras cumplir sueño de volver a correr

Hace unos días, la presentadora y modelo Daniela Álvarez contó, con mucha emoción, que volvió a correr después de dos años tras someterse a la amputación de su pierna izquierda en el 2020. La barranquillera, recordada por presentar la primera temporada del Desafío The Box, sigue asistiendo a terapias para recuperar la movilidad de su pie derecho y aprender a caminar con su nueva prótesis.

La barranquillera de 34 años volvió a demostrar que es un ejemplo de superación cuando cumplió su reto personal de trotar cinco kilómetros en Barranquilla al lado de su hermano Ricky, su mamá y otros seres queridos. “Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme, pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies… Me dieron muchas ganas de llorar llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí”, escribió en sus redes sociales.

Daniela Álvarez mostró las secuelas de correr cinco kilómetros con su prótesis

La exreina de belleza preocupó a sus 4.4 millones de seguidores en Instagram cuando visitó inesperadamente a su médico de cabecera por un fuerte de dolor en su rodilla, aparente secuela de su reciente carrera.

“Cumplí mi reto personal de trotar 5 kilómetros, pero el esfuerzo fue tan fuerte que me dio “pata de ganso”, en resumen, mucho dolor en la rodilla”, escribió la novia del actor Daniel Arenas junto a un video donde se queja del dolor. Además, presentó públicamente al especialista que estuvo a cargo de su amputación hace dos años y que la sigue acompañando en su proceso de recuperación. “Les presento a mi doctor Emilio, mis hermanos le decían el corta hueso (fue quien me amputó mi pierna). Solo puedo sentir admiración y gratitud por salvarme y quitarme el dolor de mi rodilla, te quiero mucho doctor”, confesó.