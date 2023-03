Foto: ¿Karol G lució el mismo vestido de Yailin, ex de Anuel, y se le ve mejor?

La ruptura de Karol G y Anuel ha sido como la separación de Shakira y Piqué. Aunque han pasado varios meses, todavía siguen siendo tema de conversación en medios de entretenimiento y redes sociales.

El rapero Anuel AA causó especulaciones entre sus seguidores por usar ropa de Karol G, su exnovia con quien terminó hace más de un año. Foto: Instagram

Sus fanáticos han estado al pendiente de lo que ocurre con sus vidas, especialmente cuando se trata de todo lo referente a sus áreas sentimentales. Después de romper su relación con Anuel, Karol G no ha vuelto a aparecer públicamente con un nuevo novio. Por su parte, el boricua sí lo hizo con ‘Yailin, la más viral’, con quien, a los pocos meses, se casó. Sin embargo, hace unas semanas confirmaron su separación pese a que la joven dominicana está embarazada.

¿Karol G y Yailin usaron el mismo vestido?

El pasado fin de semana, la cantante paisa asistió a un evento de moda en la Semana de la Moda de París 2023. Su presencia dio mucho de qué hablar pues lució un atuendo que dejó mucho a la imaginación de sus fanáticos. Se trata de un vestido con transparencias que le resaltaba su figura, acompañado de unas gafas de sol blancas y un mini bolso naranja.

Karol G hace su gran debut en la Semana de la Moda de París como invitada al front row del desfile de Loewe. Lució un vestido atrevido con el que acaparó miradas. Accedió a su look con strappy sandals negras, gafas de sol blancas y un mini bolso naranja de la firma parisina. pic.twitter.com/SmMgHiWrWh — FCGPOWER.CUBA🇨🇺 (@fans1cubakg) March 3, 2023

Los internautas no pasaron desapercibido el hecho que, al parecer, ese vestido, o al menos, uno muy parecido, también lo habría usado Yailin, ex de Anuel, hace varios meses para una sesión de fotos. Las imágenes fueron comparadas en redes sociales y allí se observa que, la madre de la hija de Anuel, usó un vestido ajustado, largo, de manga larga, con un corte recto y un escote circular. “No son iguales, pero sí se parecen mucho”, “nada que ver ese vestido”, “no le queda bien ese vestido a Karol G”, “se le ve mejor a Yailin”, “a Karol G todo le luce”, “esa moda nada que ver”, “esa pinta no combina”, “no me gusta ese vestido para Karol G”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en redes sociales.

La foto de Yailin donde aparece con ese look data del 3 de abril del 2022 y cuenta con 345 mil seguidores. Desde hace unas semanas, la joven bloqueó la opción de comentarios en sus publicaciones, por lo que, ahora, sus seguidores no pueden escribirle nada, sino, solamente, darle like.