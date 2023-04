Elianis Garrido aclaró los rumores de separación de su esposo Álvaro Navarro

En las últimas semanas, el nombre de Elianis Garrido se volvió tendencia luego de sufrir un desmayo durante la transmisión de Lo sé todo. En las imágenes se observa el momento cuando la presentadora intenta toser y de repente, su cuerpo se desvanece y termina cayéndose en pleno set de grabación.

En imágenes quedó grabado cuando la presentadora Elianis Garrido sufrió un desmayo en pleno set de televisión. Foto: Instagram

La actriz de Sin senos sí hay paraíso reapareció días después en sus redes sociales y explicó qué fue lo que le ocurrió. “Lastimosamente, muchas veces priorizamos ciertas cosas y le damos el segundo lugar a temas que creemos comunes, como una gripa, los cuales pueden empeorar y volverse bronquitis o algo peor. Tendré unos días de reposo y cuidados para que mi bronquitis mejore y todo lo que ha acarreado pueda ser superado sin problema”, dijo.

¿Elianis Garrido se separó de su esposo?

Recientemente, la presentadora volvió a ser tema de conversación en redes sociales por un mensaje que posteó en su cuenta de Instagram que dejó mucho a la imaginación sobre su situación sentimental.

Todo ocurrió porque un usuario escribió: “nada más peligroso que dos amigas que dejaron de creer en el amor”. Elianis reposteó ese mensaje acompañado de una foto de ella junto a su colega Mafe Romero. “Zizomos ja, ja, ja”, escribió.

Inmediatamente los internautas comenzaron a opinar al respecto, preguntándole si se había divorciado de su esposo Álvaro Navarro. “¿No se supone que Elianis está casada?”, fue uno de los comentarios que dejaron en la red social.

Elianis Garrido desmintió rumores de separación de su esposo

Luego de recibir múltiples comentarios al respecto, la presentadora decidió salirle al paso a los rumores y aclara que todavía está felizmente casada con Álvaro Navarro. “Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Uno de los motivos es que yo trabajo en un programa de chismes y monetizo mucho contenido pero mi vida privada no me interesa monetizarla. Estamos bien”.

Enseguida, aclaró que, el mensaje de Twitter, fue una manera de divertirse con su compañera de set, pero que no significa que ella esté viviendo siempre lo que publica. “Lo que pasa es que, a veces, con Mafe, nos ponemos a tuitear cosas. Si ustedes me siguen en Twitter no van a saber nada, porque a veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces comparto. Yo trabajo en un programa de chismes, yo sé cómo funciona esto”, aclaró Garrido.

Evidentemente, Elianis no publica mucho contenido relacionado con su vida privada. Solamente posteó unas imágenes cuando se casó con su esposo, pero no lo ha vuelto a hacer.