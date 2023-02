Entre lágrimas, Daniela Legarda recordó un año más de la muerte de Fabio Legarda

Fabio Andrés Legarda Lizcano fue un cantante e influencer que se dio a conocer en el 2016 cuando lanzó su sencillo La verdad. Aunque nació en Popayán el 18 de noviembre de 1989, desde muy pequeño se mudó a Atlanta, Estados Unidos, junto con su familia. A sus 11 años comenzó a incursionar en el mundo de la música, en el género urbano.

A raíz de su participación en MasterChef Celebrity, su nombre se hizo famoso en el mundo de la farándula colombiana. Estando en ese reality, comenzó una relación sentimental con la generadora de contenido paisa Luisa Fernanda W.

¿Qué le pasó a Fabio Legarda, exnovio de Luisa Fernanda W?

El 7 de febrero del 2019 la vida del cantante Fabio Legarda fue arrebatada mientras transitaba en un vehículo por las calles de Medellín. De repente, una bala perdida durante un fleteo produjo su muerte. Según informó en ese momento la IPS Universitaria de la Ciudad de la Eterna Primavera, el joven, quien en ese momento tenía 29 años, llegó con una herida por arma de fuego en el cráneo con un “diagnóstico de daño cerebral muy severo”. Desafortunadamente, su cuerpo no resistió y a las 05:15 pm un paro cardiorrespiratorio terminó con su vida.

Daniela Legarda recuerda a Fabio Legarda

Para conmemorar un año de la partida del cantante, su hermana Daniela publicó un emotivo video en sus redes sociales. La influencer no pudo contener las lágrimas expresando lo difícil que es para ella y toda su familia vivir con la ausencia del cantante. “Esta fecha siempre es muy difícil, regresan muchos traumas cuando llega su aniversario... Es muy difícil para mí ser vulnerable, pero recuerdo que yo tengo la plataforma para llegar a muchas personas y ayudar a otros que han pasado o están pasando por lo mismo compartiendo mi video”, escribió en la descripción del post.

En su conmovedor relato, Daniela compartió un particular y entrañable episodio que vivió una de sus mejores amigas con su hermano. De acuerdo con su relato, su amiga no estaba pasando por un buen momento, incluso, estaba contemplando un suicidio. De repente, en su computador apareció una publicidad en YouTube donde aparecía Legarda dando un mensaje de vida bastante inspirador. Fue ahí, cuando la joven cambió de parecer y encontró más fuerzas para seguir adelante con su vida.

“Esta fecha siempre es muy difícil. Tanto trauma regresa cuando es su aniversario… Mi amiga me dice que mi hermano tenía que ser un alma tan divina y poderosa para impactar su vida y la de muchas personas. Si no fuera por él, probablemente ella no estuviera viva hoy en día, de pronto ella se hubiera quitado su vida”, dijo entre lágrimas Daniela.