Marilyn Patiño reveló que fue abusada sexualmente por un actor: “me flagelé”

Marilyn Patiño es recordada por su participación en importantes producciones colombianas, entre ellas, Los Reyes, Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, Un sueño llamado salsa, Escobar: el patrón del mal, La hipocondríaca, La viuda negra, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, entre otras.

Además de actriz y modelo, Marilyn también ha venido dando a conocer una nueva faceta: el canto. Hace unas semanas, lanzó Falsas promesas, una nueva canción al estilo ranchero y con la cual ha ganado elogios, pero también una que otra crítica.

¿Qué le pasó a Marilyn Patiño?

Este fin de semana, la actriz brindó una entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, donde relató que fue víctima de abuso por parte de un familiar cuando era una niña. “Yo tenía al menos unos 8 años de edad, y mi mamá me dejaba en una casa donde me cuidaban después de que yo saliera del colegio... Una vez, yo me puse a mirar un cuadro y veía un movimiento raro, pero yo no entendía y empecé a mirar y dije, ‘qué loco ese señor como se coge el pipí”, comenzó diciendo.

En ese momento, Marilyn decidió contarle a su mamá, quien decidió no volverla a llevar a ese lugar. Sin embargo, ese no fue el único episodio de abuso que vivió. También fue tocada indebidamente por otro familiar, cuando tenía 16 años. “Un tío mío pasó la mano por dentro del toldillo y alcanzó a tocar uno de mis senos, yo tenía más o menos unos 12 o 13 años. Cuando estaba durmiendo, había una cortina que dividía mi cuarto del cuarto de ellos y, de repente, con la luz prendida alcanzo a percibir que él estaba ahí... parado, y me acuesto a dormir con ropa”.

Una vez se percató de la situación, Patiño comenzó a tomar medidas de precaución. “Cuando él estaba en la casa, yo no me desvestía nunca dentro de la habitación. Cuando iba al baño, llevaba una toalla y la ponía toda encima de la puerta para que no me viera”. Un día, ese hombre llegó, según ella, pasado de tragos y la sacó de la casa en la que vivían.

Actor abusó sexualmente de Marilyn Patiño

Esos dos episodios de acoso no fueron los únicos en su vida. En su juventud, cuando ya hacía parte del mundo de la televisión, fue abusada sexualmente por uno de sus colegas actores. Aunque no reveló quién fue, sí contó cómo sucedió. “Una experiencia nefasta, un actor que me emborrachó y al otro día me di cuenta de que había abusado de mí… Él me recogió, me subí al carro de él. Fuimos a un evento. Luego le dije, ven, llévame a mi casa que me siento muy mareada”, relató.

De acuerdo con sus declaraciones, ese hombre le insistía en que consumiera frecuentemente alcohol. La actriz no recuerda exactamente qué pasó esa noche, pero cuando se levantó al día siguiente, entendió todo. “Amanecí vomitada, encima de mi cama y totalmente desnuda. Yo debí haber ido a Medicina Legal y haber hecho el escándalo de la vida, pero realmente, en un momento pensé: ‘será que yo, estando borracha, pasó esta situación”.

De igual manera, confesó que cuando se dio cuenta de lo que le ocurrió, le comenzó una rabia con ella misma: “Comencé a decir ‘no me puede volver a pasar esto nunca más’. Me jalé el pelo, me azoté contra las paredes, me di duro con una correa, yo misma, me flagelé, después de esto busqué un psicólogo que me ayudó muchísimo”.

Aunque han pasado muchos años, Marilyn no pretende hacer ningún tipo de denuncia, sino por el contrario, lo que pretende es hacer un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de abuso a denunciar en el mismo momento.