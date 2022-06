“JuanDa está bien”: amiga cercana aclara su desaparición de redes

Sofía Castro es una de las generadoras de contenido más populares de Colombia. Sus 8,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram son muestra de ello.

La joven es una de las mejores amigas del también influenciador Juan David Morales, conocido como ‘JuanDa’. El reconocido tiktoker lleva varios días ausente de las redes sociales, hecho que sorprendió a sus seguidores, quienes han estado preocupados por él.

¿Qué pasó con JuanDa? Sofía Castro aclara su desaparición de redes sociales

A través de una transmisión en vivo, Sofía Castro rompió el silencio, y aclaró todas las dudas que han tenido los internautas con respecto a la desaparición de las redes sociales de JuanDa desde hace varias semanas.

Según reveló, el joven quiso tomarse un tiempo para él y aclaró que se encuentra bien. “JuanDa se encuentra bien, solo que se está tomando un tiempo para él. ¿Sabes que no le hace bien a él? Esto que tu cogiste de moda, esto de estar preguntando: ‘¿Dónde está Juanda, donde está?’. Ya te he dicho: ‘Déjalo, déjalo’. ¿Por qué lo quieres obligar a que vuelva si él todavía no se siente listo?”, dijo.

Sofía pidió respeto por la decisión que tomó su amigo JuanDa, pues la presión de los fans no le ayuda mucho en el proceso en el que se encuentra. Por ahora, se desconoce qué pasó exactamente con el joven de 22 años, lo cierto es que, millones de fanáticos esperan ansiosamente su regreso a las redes sociales para que los siga alegrando y divirtiendo con sus videos y ocurrencias.

Su última publicación en TikTok data del 12 de marzo de este año.

