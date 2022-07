Así evaden Andrea Valdiri y Felipe Saruma la polémica con Lowe León

Cuando todo parecía haber terminado con la polémica entre Andrea Valdiri y Lowe León por la paternidad de Adhara, la semana pasada reapareció el cantante barranquillero retomando el tema y afirmando que ya estaba más cerca de enterarse si es o no el papá de la pequeña de un año.

Durante el fin de semana, hubo un cruce de mensajes e indirectas por parte del artista y la madre de la bailarina barranquillera. Lowe asegura que llegará hasta las últimas instancias para que se conozca la verdad.

Hace unos días, Lowe León confirmó que Andrea Valdiri aceptó realizar la prueba de ADN con su hija Adhara. Foto: Instagram - Instagram

Felipe Saruma comparte con las hijas de Andrea Valdiri, en medio de la polémica

Mientras Lowe León dejaba fuertes comentarios en sus redes, Andrea Valdiri y Felipe Saruma, como toda una familia, presumieron de su feliz fin de semana.

Por medio de sus historias de Instagram, la bailarina mostró que estuvieron en el parque, jugaron con sus hijas Isabella y Adhara, con su esposo Felipe Saruma, compartió carreras de carritos, entre otras actividades.

Luego, la ex de Lowe León publicó una tierna foto donde se observa a su esposo Saruma con sus dos hijas. Sin duda, el santandereano sigue demostrando el amor que siente por las niñas, a quienes considera suyas. Es tan buena la relación que tienen que, incluso, Isabella le escribió una emotiva carta para celebrar el Día del Padre.

Una de las cosas que más enamoró a Andrea Valdiri de Felipe, fue precisamente su forma de ser con sus hijas. El trato que él les ha brindado desde el principio ha sido bastante especial. Fue por esa razón se dio cuenta que Saruma la estaba pretendiendo. “Cuando vi que jugaba con Isabella, que estaba pendiente de mi embarazo dije ‘eche’ este man está como raro”.

¿Qué opina Felipe Saruma de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri?

En una entrevista con Superlike, del canal RCN, el santandereano reveló cómo, desde el principio, tuvo una gran relación con Isabella. “Yo a Isa una vez me senté y le dije: ‘Mi intención contigo es ser lo que tú me permitas ser, yo no quiero llegar aquí y que me tiene que decir papá... si tú me quieres ver como tu amigo, seré tu amigo, si me quieres ver como tu papá, seré tu papá, como tú quieras... solo quiero ser un apoyo para ti’. Creo que las cosas han fluido bastante, mi relación con Isa es espectacular, es una niña increíble, tenemos muchas cosas en común...”.