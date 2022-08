“Es muy difícil”: ¿por qué Sara Uribe sigue soltera? Esta es la verdadera razón

Sara Uribe y Fredy Guarín sostuvieron un polémico romance, pues cuando comenzaron su relación, el futbolista estaba casado con Andreina Fiallo, la madre de sus dos hijos mayores, Daniel y Danna.

En ese momento, Sara ejercía su carrera como presentadora y Guarín jugaba en el Shanghai Shenhua de China. Era tan grande su amor, que la paisa decidió dejar todo en Colombia e irse a vivir con el deportista en el país oriental. Al poco tiempo, quedaron embarazados de su primer hijo a quien llamaron Jacobo. Meses después de su nacimiento, la pareja decidió dar por terminada su relación.

Desde que terminó su relación con Fredy Guarín, Sara Uribe no ha vuelto a sostener una relación sentimental con nadie más. Ella misma reveló el por qué. Foto: archivo vea

La modelo antioqueña se ha caracterizado, además, por su innegable belleza que es elogiada diariamente a través de sus redes sociales. A muchos de sus fanáticos se les ha hecho extraño por qué siendo una mujer hermosa, no ha vuelto a conseguir pareja después de Guarín.

Sara Uribe reveló por qué sigue soltera

Recientemente, la generadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram donde tiene 6,8 millones de seguidores, para hablar abiertamente sobre su situación amorosa. Allí, aprovechó para explicar los verdaderos motivos por los cuales no ha vuelto a tener novio. “Me da mucha pereza… me gusta como conocer a alguien porque uno siente maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere. Pero para mí es como muy difícil, porque si yo no tengo química como a la primera impresión, pongo una barrera. Ay, no sé, soy súper cansona con los olores, tiene que tener algo rico”, afirmó.

De igual manera, Sara reveló que no es muy buena para mantener conversaciones por chat y que, además, siente que ya se está envejeciendo para esos planes. “Me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp, no sé. Como que yo no me imagino en ese plan con cosas tan personales, todavía no me atrevo. Me estoy envejeciendo”.

Sin embargo, la modelo no descarta la idea de algún día volver a enamorarse. Sus seguidores constantemente le dejan mensajes manifestándole las ganas de volverla a ver con otro hombre que la haga feliz.