¿Jessi Uribe y Paola Jara están distanciados? Esto se conoció

Una de las parejas más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia ha sido la conformada por Jessi Uribe y Paola Jara, los intérpretes de Como si nada. Aunque en un principio, su noviazgo se convirtió en toda una polémica porque el artista santandereano todavía seguía casado con la madre de sus hijos, el amor fue más fuerte, y poco a poco, fueron haciendo caso omiso a los malos comentarios.

Después de varios meses de relación, el pasado 14 de mayo unieron sus vidas en matrimonio, en medio de una gran celebración. La pareja se ha mostrado muy enamorada y, generalmente, en sus redes sociales, suele publicar contenido donde aparece junta, bien sea en las giras que realiza o simplemente, en el día a día de su matrimonio.

¿Jessi Uribe y Paola Jara están distanciados?

En las últimas horas, comenzó a surgir un rumor en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento entre los cantantes. Según afirman los internautas, hace un tiempo no se les ha vuelto a ver juntos. Aunque Jessi había asegurado que se tomaría un descanso de las redes para dedicarse a su familia, no lo ha hecho del todo, pues en los últimos días sí ha publicado contenido, pero en nada de lo que ha posteado se ha referido a su esposa Paola Jara

Por lo que se ha podido evidenciar en sus redes sociales, ambos se encuentran en lugares diferentes. La intérprete de Murió el amor ha estado en Miami y en otras ciudades en medio de una gira. Por su parte, Jessi también ha estado trabajando y, actualmente, se encuentra visitando a su familia en Bucaramanga, por lo que la distancia se trataría únicamente por temas laborales. Recordemos que hace unos días, el santandereano se vio involucrado en una polémica, luego de cancelar un concierto en San Antonio, Tolima, a causa de las condiciones climáticas.

Muchos le han dejado comentarios como “¿dónde está Pao?”, “hace rato no aparecen juntos con Paola”, “¿cuándo se ven de nuevo con Pao?”. No obstante, hay otros fanáticos que les han dejado mensajes halagando la relación que tienen. “De eso se trata, mis niños recién casados, de vivir intensamente cada momento que la vida les ofrece y disfrutarlo al máximo porque todo no puede ser trabajo, hay que apartar parte del tiempo para gozar de la mejor manera”, “son una pareja hermosa”, “son divinos”.

